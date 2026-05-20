Si bien el foco del empate de Boca estuvo en el arbitraje, algunos jugadores fueron severamente criticados y uno de ellos fue Milton Giménez. El delantero, titular en reemplazo de Adam Bareiro, fue el futbolista más apuntado por los hinchas tras el 1-1 en La Bombonera.

El centrodelantero fue de arranque y salió a los 85′, en otro deslucido partido individual. En su lugar ingresó Ángel Romero, quien había ensayado en el primer equipo a lo largo de la semana. En las redes, no perdonaron al dueño del dorsal 9 del equipo de la Ribera.

“Estorba donde lo pongas”, “no puede ni tiene que jugar más en Boca”, “el peor 9 que vi en mi vida”, “es un 9 sin sangre“, fueron solo algunos de los comentarios que convirtieron al atacante en la segunda máxima tendencia en la red social X.

El único que superó a Giménez fue Jesús Valenzuela, el árbitro de partido, que se convirtió en protagonista por la mano que no fue a observar al VAR en la última jugada, que pudo haber desembocado en un penal para el Xeneize.

Los mensajes en contra de Milton Giménez

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Así se juega la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores

Jueves 28 de mayo – 21:30 – Boca Juniors vs. Universidad Católica

Jueves 28 de mayo – 21:30 – Cruzeiro vs. Barcelona SC

Qué necesita Boca para pasar a octavos de final

Si Boca le gana a Universidad Católica en La Bombonera, por la sexta fecha, clasifica a octavos de final. Si pierde, queda eliminado. El empate le serviría siempre y cuando se den dos resultados: que Barcelona le gane este jueves a Universidad Católica y luego no sume de a tres ante Cruzeiro.

Así quedó la tabla del grupo de Boca en la Copa Libertadores

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Cruzeiro 8 5 4:3 1 2 2 1 2 Boca Jrs. 7 5 6:4 2 2 1 2 3 U. Católica 7 4 5:4 1 2 1 1 4 Barcelona SC 3 4 2:6 -4 1 0 3