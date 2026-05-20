Si bien el foco del empate de Boca estuvo en el arbitraje, algunos jugadores fueron severamente criticados y uno de ellos fue Milton Giménez. El delantero, titular en reemplazo de Adam Bareiro, fue el futbolista más apuntado por los hinchas tras el 1-1 en La Bombonera.
El centrodelantero fue de arranque y salió a los 85′, en otro deslucido partido individual. En su lugar ingresó Ángel Romero, quien había ensayado en el primer equipo a lo largo de la semana. En las redes, no perdonaron al dueño del dorsal 9 del equipo de la Ribera.
“Estorba donde lo pongas”, “no puede ni tiene que jugar más en Boca”, “el peor 9 que vi en mi vida”, “es un 9 sin sangre“, fueron solo algunos de los comentarios que convirtieron al atacante en la segunda máxima tendencia en la red social X.
El único que superó a Giménez fue Jesús Valenzuela, el árbitro de partido, que se convirtió en protagonista por la mano que no fue a observar al VAR en la última jugada, que pudo haber desembocado en un penal para el Xeneize.
Los mensajes en contra de Milton Giménez
Así se juega la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores
- Jueves 28 de mayo – 21:30 – Boca Juniors vs. Universidad Católica
- Jueves 28 de mayo – 21:30 – Cruzeiro vs. Barcelona SC
Qué necesita Boca para pasar a octavos de final
Si Boca le gana a Universidad Católica en La Bombonera, por la sexta fecha, clasifica a octavos de final. Si pierde, queda eliminado. El empate le serviría siempre y cuando se den dos resultados: que Barcelona le gane este jueves a Universidad Católica y luego no sume de a tres ante Cruzeiro.
Así quedó la tabla del grupo de Boca en la Copa Libertadores
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Cruzeiro
|8
|5
|4:3
|1
|2
|2
|1
|2
|Boca Jrs.
|7
|5
|6:4
|2
|2
|1
|2
|3
|U. Católica
|7
|4
|5:4
|1
|2
|1
|1
|4
|Barcelona SC
|3
|4
|2:6
|-4
|1
|0
|3