Lanús quedó eliminado y Estudiantes se complicó: así está la tabla de la Copa Libertadores 2026

Se disputa la quinta fecha de la fase de grupos y los equipos argentinos pelean por la clasificación.

La fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 está cerca de llegar a su final y pronto se recortará a la mitad la cantidad de participantes en carrera. Esta semana se disputa la quinta fecha y solo quedará una por delante para definir los 16 cupos para los octavos de final.

En Brasil, Estudiantes de La Plata tropezó ante Flamengo al caer por la mínima con gol de Pedro en el promedio de la segunda mitad. Así, el Mengao se aseguró el primer puesto, si es que CONMEBOL finalmente le concede los puntos por el partido cancelado ante DIM por incidentes.

Por su parte, el Pincha quedó expectante a lo que pueda hacer el elenco colombiano en su visita a Cusco. Independientemente de su resultado, ambos equipos se jugarán en La Plata la clasificación en un mano a mano. Sin embargo, si DIM gana este miércoles, a Estudiantes solo le servirá una victoria.

En cuanto a enfrentamientos directos, Lanús perdió el suyo de este miércoles ante LDU Quito y fue eliminado de la Copa Libertadores. Peña, en contra, y Cornejo anotaron para el elenco ecuatoriano, a quien el Granate ya no podrá alcanzar en la segunda posición de la zona. Espera por resultados en la última para poder obtener el pasaje al repechaje de la Copa Sudamericana.

Lanús, afuera de la Copa Libertadores. (Foto: Getty)

La acción de la Copa Libertadores continuará este jueves cuando Independiente Rivadavia, que ya tiene el primer puesto asegurado, visite a La Guaira. Pero Boca Juniors estará expectante a lo que ocurra entre Universidad Católica y Barcelona, clave para la definición de su grupo.

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La tabla de la Copa Libertadores

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