Roma dio un paso adelante en la renovación de Paulo Dybala

La novela del futuro de Paulo Dybala sumó un capítulo más. En medio de la incertidumbre sobre su continuidad en la Roma, debido a que su contrato finaliza el próximo 30 de junio, el elenco italiano realizó un nuevo acercamiento con el objetivo de extender su vínculo por un año más.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, desde el elenco italiano le comunicaron que quieren que continúe en el club para la próxima temporada debido a que es considerado como una pieza clave para el entrenador Piero Gasperini, quien también quiere que siga.

Además, le realizaron una nueva oferta económica, más alta que la anterior, para que acepte su renovación de contrato por un año más. A pesar de esto, la ‘Joya’ deberá resignar una parte del salario que percibe hasta esta temporada debido a la situación financiera de la institución.

Por otro lado, desde el lado de Dybala aún no tomaron una determinación al respecto. Tal es así que solamente escucharon la propuesta del elenco italiano pero no respondieron si la aceptarán para seguir, o si bien la rechazará para marcharse en condición de jugador libre.

En cuanto a Boca, que se encuentra expectante por su situación, todavía no avanzaron para realizar una oferta formal para que la ‘Joya’ se ponga la camiseta del Xeneize de cara a la segunda parte de la temporada, en la que buscarán títulos tanto a nivel nacional como internacional.

El entrenador de Roma se refirió a la situación de Dybala

“Es importante que ambas partes tengan la misma idea. Cuando existe voluntad de ambas partes, después se puede encontrar la solución”, comentó Gian Piero Gasperini, a raíz de las conversaciones que mantienen entre los directivos de la Roma y Paulo Dybala, para intentar dar con una extensión de la relación.

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