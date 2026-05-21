River hoy: Coudet evitó la repesca de Kendry Páez, Pereyra habló de su primer gol y Beltrán acrecienta sus chances de estar en el Mundial

Las noticias que los hinchas del Millonario no pueden dejar de leer este jueves 21 de mayo.

Con un equipo alternativo, River sacó un empate valioso ante Bragantino este miércoles en el Monumental que le permite llegar a la final del Torneo Apertura que disputará el domingo en Córdoba ante Belgrano con futbolistas descansados y sin haber puesto en riesgo la primera posición en Copa Sudamericana.

Además, Eduardo Coudet volvió a dar minutos a Kendry Páez evitando que Chelsea pueda activar la cláusula para repatriarlo antes de la finalización del préstamo y Lautaro Pereyra celebró su primer gol en Primera División. También hubo noticias en torno a Santiago Beltrán, que atajará en el Mario Alberto Kempes y parece haber acrecentado sus chances de meterse en la convocatoria definitiva de Scaloni para el Mundial.

Coudet aseguró la continuidad de Kendry Páez

Tras dejarlo afuera en dos convocatorias consecutivas, Eduardo Coudet volvió a dar minutos a Kendry Páez este miércoles ante Bragantino y permitió que este alcanzara el promedio de 50 por ciento de los partidos disputados en el semestre que impide que Chelsea, dueño de su ficha, active la cláusula de repesca para finalizar el préstamo de manera anticipada.

La cesión del ecuatoriano en River es por 18 meses y tras el Mundial deberá cumplir los mismos requisitos en el segundo semestre con el club para que Los Blues no finalicen ese préstamo seis meses antes de lo que se espera.

Kendry Páez jugará el Mundial con Ecuador.

Desde que fue anunciado como refuerzo del Millonario el pasado 30 de enero, 23 fueron los encuentros en los que el ecuatoriano pudo estar presente en la convocatoria. De los mismos, sumó minutos en 13 de ellos mientras que en otros 10 fue suplente o ni siquiera citado.

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Las sensaciones de Pereyra tras su primer gol

El autor del gol que le permitió a River rescatar un empate valioso ante Bragantino fue Lautaro Pereyra, delantero de apenas 18 años que se dio el lujo de estrenarse como goleador en la Primera División del Millonario y no tardó en expresar sus sensaciones.

”Meter un gol con esta camiseta es muy lindo, es lo que todos quieren. Es muy importante para mí, con la camiseta que tengo debo dejar todo. Ahora vamos por la final”, dijo apuntando también al duelo del domingo ante Belgrano en el Mario Alberto Kempes.

Pereyra se refirió también a la confianza que le brindó Eduardo Coudet al requerirlo para entrar en acción y reveló las palabras que le dijo el DT: “Me dijo que entre, que encare y que juegue como yo sé”, señaló.

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Beltrán acrecienta sus chances de jugar el Mundial

Con Dibu Martínez y Gerónimo Rulli con su lugar casi asegurado, Santiago Beltrán, de solo 21 años, se destacó tanto este semestre en River que pelea con Juan Musso, Walter Benítez y Facundo Cambeses por ser el tercero en la lista definitiva de la Selección Argentina para el Mundial. Según pudo saber Bolavip, cuenta con chances de formar parte de la delegación para el certamen.

Es que, si no es convocado como tercer arquero, Beltrán tiene chances de ser citado como sparring para formar parte de los entrenamientos y ser el jugador 27 de la lista, por lo que si un colega suyo se lesiona podrá ser parte de los futbolistas que disputen los encuentros del Mundial.

Data clave

Panorama para la final del Torneo Apertura

Rival y escenario: River disputará la final este domingo contra Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

River disputará la final este domingo contra en el de Córdoba. Ventaja física: Al haber utilizado un equipo alternativo ante Bragantino, el director técnico Eduardo Coudet llegará al partido decisivo con sus futbolistas titulares descansados.

Al haber utilizado un equipo alternativo ante Bragantino, el director técnico Eduardo Coudet llegará al partido decisivo con sus futbolistas titulares descansados. Arco definido: Se confirmó que Santiago Beltrán será el arquero titular en la final del domingo.

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Situación de Kendry Páez y la cláusula del Chelsea

Continuidad asegurada: Al sumar minutos contra Bragantino, el ecuatoriano alcanzó el 50% de los partidos disputados en el semestre (jugó en 13 de los 23 encuentros en los que estuvo disponible desde su llegada el 30 de enero).

Al sumar minutos contra Bragantino, el ecuatoriano alcanzó el (jugó en 13 de los 23 encuentros en los que estuvo disponible desde su llegada el 30 de enero). Bloqueo a la repesca: Cumplir con este porcentaje impide que el Chelsea (dueño de su pase) active la cláusula para repatriarlo antes de tiempo.

Cumplir con este porcentaje impide que el Chelsea (dueño de su pase) active la cláusula para repatriarlo antes de tiempo. Futuro a mediano plazo: Su préstamo en River es por 18 meses. Para evitar que el club inglés se lo lleve seis meses antes de lo previsto, Páez deberá cumplir con este mismo requisito del 50% de partidos durante el segundo semestre, luego del Mundial.

El presente de los juveniles

Lautaro Pereyra (18 años): Convirtió su primer gol en Primera División , el cual selló el empate ante Bragantino. El juvenil destacó la confianza de Coudet, quien le pidió que “entre, encare y juegue como sabe”.

Convirtió su , el cual selló el empate ante Bragantino. El juvenil destacó la confianza de Coudet, quien le pidió que “entre, encare y juegue como sabe”. Santiago Beltrán (21 años): Su gran semestre en River lo posiciona firmemente en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara al Mundial. Pelea el puesto de tercer arquero con Juan Musso, Walter Benítez y Facundo Cambeses. Incluso, si no queda en la lista oficial, tiene altas chances de viajar como sparring (jugador número 27).

Actualidad en la Copa Sudamericana

Objetivo cumplido: A pesar de haber jugado con suplentes, el empate ante Bragantino en el Monumental le alcanzó a River para mantener el primer lugar de su grupo, sin poner en riesgo su clasificación ni su posición de privilegio en el torneo internacional.