Pese a su lesión, Adam Bareiro quiere jugar en Boca ante Universidad Católica por la Copa Libertadores

El paraguayo trabaja a contrarreloj para intentar estar a disposición de Ubeda en el último encuentro del Xeneize. Sufrió un doble desgarro hace doce días.

El empate en La Bombonera contra Cruzeiro convirtió el duelo ante Universidad Católica en una verdadera final para Boca y su objetivo de meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. Adam Bareiro, lesionado, no se lo quiere perder y dejó en claro que hará todo lo posible para estar a disposición de Claudio Ubeda.

El atacante sufrió un doble desgarro en el aductor y recto anterior del abdomen izquierdo el pasado 9 de mayo, en la derrota de Boca contra Huracán. Con ese panorama sobre la mesa y según pudo saber BOLAVIP, Bareiro está haciendo doble turno todos los días. Si bien se trata de trabajos en kinesiología, hace todo lo posible para regresar.

El objetivo del futbolista es poder, por lo menos, estar disponible en el banco de suplentes. El 28 de mayo habrán pasado recién 19 días de la caída ante el Globo y, en principio, se estipulaba que la recuperación del ex San Lorenzo iba a demandarle un mes afuera de las canchas. Los tiempos médicos no son alentadores, pero él hará todo lo posible.

Este escenario se da con un Boca que sufre por la falta de eficacia. De hecho, viene de hacer figura a los arqueros de sus últimos dos rivales, generando una gran cantidad de situaciones de gol, sin poder trasladarlas al resultado.

Qué necesita Boca para clasificar

Si Boca le gana a Universidad Católica, avanzará a octavos sin depender de ningún otro resultado. El Xeneize llegará a 10 puntos y se asegurará, como mínimo, el segundo puesto del grupo. Incluso, todavía podría terminar primero si Cruzeiro no derrota a Barcelona en Brasil.

En cambio, si Boca empata frente a los chilenos, comenzarán a entrar en juego diferentes combinaciones. Su única chance de avanzar con una igualdad es si Barcelona vence a U. Católica este jueves. Cualquier otro escenario lo eliminará del certamen.

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Cuándo juegan Boca – U. Católica

El partido definitorio del Grupo D se jugará el jueves 28 de mayo a las 21:30 en La Bombonera. En simultáneo, en Brasil, se disputará el duelo entre Cruzeiro y Barcelona.