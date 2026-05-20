Conmebol publicó los audios del VAR de las polémicas de Boca vs. Cruzeiro: la diferencia en las manos de Delgado y Romero

Salieron a la luz las interpretaciones de Jesús Valenzuela y Ángel Arteaga que le impidieron a Boca quedarse con los 3 puntos. Mirá los videos.

Menos de 12 horas después de lo sucedido en La Bombonera, Conmebol sacó a la luz los audios del VAR de Boca vs. Cruzeiro. Con dos videos, se conocieron las interpretaciones de Jesús Valenzuela y Ángel Arteaga en las manos de Milton Delgado y Lucas Romero.

A través de su portavoz, la casa madre del fútbol sudamericano respaldó al encargado de impartir justicia. La primera situación fue considerada como una “mano de bloqueo“, mientras que la segunda fue interpretada como “posición natural“.

El gol anulado a Miguel Merentiel por mano de Milton Delgado

De acuerdo con el video publicado, Arteaga observa la mano de Milton Delgado al instante, incluso antes del disparo de Merentiel. “Cabecea blanco, el brazo está abierto, pega en la mano y baja“, fue lo que dijo el juez de VAR tras chequear la jugada con diferentes ángulos. Esa misma imagen fue la que le mostraron a Valenzuela.

“Dale, voy con mano“, fue lo único que soltó el árbitro del partido tras chequear la situación en el monitor, coincidiendo en segundos por lo interpretado por su compatriota desde la cabina.

La mano de Lucas Romero y el no penal para Boca

En la última jugada del partido, donde todo Boca pidió penal en el minuto 90 +11, se escucha lo que dice Valenzuela en el campo de juego: “No“. Mientras tanto, el juez de campo hizo el gesto de que Lucas Romero quiso sacar la mano para intentar evitar el contacto.

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Desde la cabina, Arteaga coincidió rápidamente: “Va en salida, la mano está en posición natural y además quiere sacar su brazo“. Luego, dieron el OK: “Jesús, la situación del área, todo chequeado. La posición de la mano es natural. Además quiere quitar su brazo y el contexto es hacia afuera“.

La bronca de Boca con Jesús Valenzuela

En conferencia de prensa, Claudio Ubeda fue contundente al analizar las polémicas: “La última jugada fue clarísima. En ese momento apresuró y terminó el partido. Me sorprende que no haya ido a revisión esa jugada y se haya tomado el tiempo necesario“.

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“La postura que tuvo el árbitro fue totalmente perjudicial hacia nosotros, sobre todo en la última jugada. No debió haber terminado el partido como lo terminó. No quiero decir barbaridades que ameritan la situación. No hay sustento para defender lo de la última jugada. El árbitro no tiene de dónde agarrarse, con total respeto hacia la terna arbitral y el VAR”, agregó.

Por su parte, Leandro Paredes, capitán del equipo, soltó: “Es raro porque él me dice: ‘La jugada del gol de ellos es mano, pero no es intencional’. La jugada de Delgado tampoco es intencional y cobra mano en contra. Es raro cómo decide, pero bueno, ya está“.

En síntesis

La Conmebol publicó los audios del VAR del partido entre Boca y Cruzeiro.

publicó los audios del VAR del partido entre Boca y Cruzeiro. El árbitro Jesús Valenzuela anuló un gol a Miguel Merentiel por mano de Delgado.

anuló un gol a Miguel Merentiel por mano de Delgado. El VAR descartó penal en el minuto 90 +11 por posición natural de Romero.