Nicolás Otamendi, nuevo jugador de River

El marcador central de la Selección Argentina firmará por 18 meses y se sumará al Millonario después de su participación en el Mundial.

Fueron años y años en los que Nicolás Otamendi no ocultó su amor por River. El marcador central de la Selección Argentina se formó en Vélez y allí debutó en Primera División, siempre estuvo agradecido al Fortín, pero su corazón estuvo siempre en Núñez y la expectativa ante un posible arribo al Millonario está latente hace varios mercados de pases.

La espera llegó a su fin y finalmente, Nicolás Otamendi será jugador de River. El futbolista de 38 años llega en condición de jugador libre de un paso destacado por Benfica y firmará por 18 meses. Se espera que el anuncio formal se haga antes de fin de mes.

Otamendi ya tomó la decisión, River será su destino, pero recién se integrará al conjunto que dirige Eduardo Coudet una vez que finalice la participación de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Cabe destacar que el central es una pieza clave para Lionel Scaloni tanto dentro como fuera de la cancha.

La despedida de Otamendi de Benfica

Hace apenas unos días, el marcador central compartió un emotivo mensaje para anunciar su salida de Benfica en condición de jugador libre: “Seis años… y una vida llena de recuerdos. Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí. No es fácil cerrar una etapa tan importante, porque en Benfica viví momentos que me marcaron para siempre. Hubo alegrías, desafíos, caídas y aprendizajes… y cada uno de ellos valió la pena.

Acá crecí como jugador, pero sobre todo como persona. Compartí vestuario con grandes compañeros, conocí personas increíbles y entendí el verdadero significado de luchar, caer y volver a levantarse.

Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia. Aunque hoy toque decir adiós, estos colores van a estar conmigo para siempre. Gracias por todo, Benfica“.

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Nicolás Otamendi en Benfica. (Foto: Getty).

La carrera de Nicolás Otamendi

Vélez | 2009 – 2010

Porto | 2010 – 2014

Atlético Mineiro | 2014

Valencia | 2014 – 2015

Manchester City | 2015 – 2020

Benfica | 2020 – 2026

River Plate | 2026 –

DATOS CLAVE

Nicolás Otamendi jugará en River tras quedar libre de su paso por Benfica.

jugará en River tras quedar libre de su paso por Benfica. El defensor firmará un contrato por 18 meses con el club de Núñez.

con el club de Núñez. Nicolás Otamendi se sumará al equipo de Eduardo Coudet luego del Mundial 2026.