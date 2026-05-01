Riquelme tiene una ventaja para incorporar a Nahitan Nández y cumplir el sueño del hincha de Boca

Desde el día en el que se marchó hacia Europa, el hincha de Boca pide el regreso de Nahitan Nández. En todos los mercados de pases, le exigen a Juan Román Riquelme que contrate al uruguayo que, en la actualidad, se encuentra en el fútbol saudí, donde defiende la camiseta de Al-Qadsiah.

Nunca fue sencillo. Sí, a pesar de los constantes guiños que hizo el ex futbolista de Peñarol, lo económico siempre fue un factor que dificultó su retorno. Pero ahora, BOLAVIP pudo confirmar que los jeques que manejan el fútbol de Al-Qadsiah exigen 8.000.000 de dólares por la cláusula de rescisión. Incluso, hay un dato que beneficia a Riquelme y compañía a la hora de negociar.

Debido a que a partir de junio próximo le quedará un año de contrato -el vigente caduca el 30 de junio de 2027-, con la llegada del Año Nuevo solamente le restarán seis meses de vínculo en Arabia Saudita. Allí, desde Brandsen 805 u otra institución podrán firmar un precontrato para que el charrúa llegue con el pase en su poder cuando termine su estadía en los Caballeros del Este y sin que deban pagar por su ficha.

De momento, nadie se pronunció al respecto, pero el secreto a voces indica que todas las partes harán lo posible para que la vuelta del oriundo de Montevideo se concrete a mediados de 2026. Pero si quieren realizar un acuerdo verbal y sumarlo sin desembolsar dinero por su pase, tendrán que aguardar un tiempo más.

Nahitan Nández, futbolista uruguayo.

El cupo de extranjero, la traba momentánea de Boca para fichar a Nández

Más allá del mutuo interés, Boca deberá resolver el cupo de extranjero de su plantel antes de concretar el arribo de Nahitan. Hoy por hoy, quienes lo ocupan son Ander Herrera, Carlos Palacios, Ángel Romero, Adam Bareiro y Edinson Cavani, pero a partir de junio regresará Marcelo Saracchi de su cesión en Celtic y se llevará el cupo restante.

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Las estadísticas de Nahitan Nández en Boca

Durante su paso por el fútbol argentino, entre su arribo en 2017 desde Peñarol hasta su salida en 2019 a Cagliari, Nahitan disputó un total de 67 partidos oficiales con la camiseta de Boca. En ese lapso de tiempo convirtió 6 goles, repartió 7 asistencias y conquistó dos títulos domésticos. Además, integró el Equipo Ideal de América 2018 tras su participación en la Copa Libertadores.

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