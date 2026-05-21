El pasado 26 de febrero, Marcelo Gallardo dirigió su último partido en River. El Muñeco había anunciado unos días antes que se marcharía producto de los malos resultados en su segundo ciclo. Desde entonces, poco se supo de él, aunque se lo vio en España viendo el duelo entre Real Sociedad y Deportivo Alavés.
Este jueves se dio a conocer que Marcelo Gallardo viajará al Mundial 2026. Será para ocupar el rol de columnista en ESPN. La cadena transmitirá la Copa del Mundo a través de Disney+ y tendrá a varios ex futbolistas en su equipo de trabajo. También estarán Oscar Ruggeri y Kun Agüero entre otros.
El paso de Marcelo Gallardo por la Selección Argentina
El comienzo de Marcelo Gallardo en la Selección Argentina como jugador fue en 1995, con Daniel Passarella como entrenador. Participó de los Mundiales de 1998 y 2002 y también de los procesos de Eliminatorias Sudamericanas. En total, el Muñeco disputó 45 partidos con la casaca de la Albiceleste en los que marcó 14 tantos y brindó 7 asistencias.
Marcelo Gallardo. (Foto: Getty).
La prelista completa de la Selección Argentina
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
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El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas
DATOS CLAVE
- Marcelo Gallardo viajará al Mundial 2026 como columnista para la cadena ESPN.
- La empresa Disney+ transmitirá la Copa del Mundo junto a Ruggeri y Kun Agüero.
- El exentrenador Marcelo Gallardo dirigió su último partido en River el pasado 26 de febrero.