Cómo está Dibu Martínez tras fracturarse el dedo en la final de la Europa League: ¿afecta a Argentina para el Mundial?

En el medio de la alegría por haberse consagrado campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa, Emiliano Martínez confesó que jugó la final ante Friburgo con una fractura en uno de sus dedos de la mano derecha. Si bien no le impidió ser titular, tuvo molestias durante todo el encuentro.
“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor… Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado“, confesó el campeón del mundo en ESPN cuando fue consultado si lo sucedido era motivo de preocupación.
Según pudo saber Bolavip, el arquero se hará estudios este viernes. De todas formas, no corre ningún riesgo de perderse algún partido del Mundial 2026 por la lesión. De no haber imponderables, Dibu será quien se pare bajo los tres palos el 16 de junio ante Argelia.
“Ahora, a pensar en el Mundial“, declaró el marplatense desde el campo de juego luego de quedarse con el título internacional. Scaloni lo esperará desde el día 1 para iniciar los entrenamientos.
La prelista de 55 de Scaloni
- EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO – Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES – Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN – River Plate
- AGUSTÍN GIAY – Palmeiras
- GONZALO MONTIEL – River Plate
- NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate
- MARCOS SENESI – Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA – River Plate
- LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors
- ZAID ROMERO – Getafe CF
- FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA – River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS – Racing Club
- MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES – Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF
- ANÍBAL MORENO – River Plate
- MILTON DELGADO – Boca Juniors
- ALAN VARELA – FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool
- GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA – Aston Villa
- VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI – Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid
- THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA – Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea
- GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ – AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO – Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio
El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026
- 16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City
- 22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas
- 27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas