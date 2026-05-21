Cómo está Dibu Martínez tras fracturarse el dedo en la final de la Europa League: ¿afecta a Argentina para el Mundial?

El arquero jugó lesionado ante Friburgo y solo faltan tres semanas para el inicio de la Copa del Mundo. Cómo es su situación médica.

En el medio de la alegría por haberse consagrado campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa, Emiliano Martínez confesó que jugó la final ante Friburgo con una fractura en uno de sus dedos de la mano derecha. Si bien no le impidió ser titular, tuvo molestias durante todo el encuentro.

“Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor… Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado“, confesó el campeón del mundo en ESPN cuando fue consultado si lo sucedido era motivo de preocupación.

Según pudo saber Bolavip, el arquero se hará estudios este viernes. De todas formas, no corre ningún riesgo de perderse algún partido del Mundial 2026 por la lesión. De no haber imponderables, Dibu será quien se pare bajo los tres palos el 16 de junio ante Argelia.

“Ahora, a pensar en el Mundial“, declaró el marplatense desde el campo de juego luego de quedarse con el título internacional. Scaloni lo esperará desde el día 1 para iniciar los entrenamientos.

La prelista de 55 de Scaloni

EMILIANO MARTÍNEZ – Aston Villa

GERÓNIMO RULLI – Olympique de Marsella

JUAN MUSSO – Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ – Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES – Racing Club

SANTIAGO BELTRAN – River Plate

AGUSTÍN GIAY – Palmeiras

GONZALO MONTIEL – River Plate

NAHUEL MOLINA – Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO – Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER – Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA – River Plate

MARCOS SENESI – Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ – Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI – SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA – River Plate

LEONARDO BALERDI – Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO – Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO – Boca Juniors

ZAID ROMERO – Getafe CF

FACUNDO MEDINA – Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA – River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO – Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS – Racing Club

MÁXIMO PERRONE – Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES – Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ – Valencia CF

ANÍBAL MORENO – River Plate

MILTON DELGADO – Boca Juniors

ALAN VARELA – FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ – Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL – Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS – Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ – Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER – Liverpool

GIOVANI LO CELSO – Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ – Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA – Aston Villa

VALENTÍN BARCO – Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI – Inter de Miami

NICOLÁS PAZ – Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO – Real Madrid

THIAGO ALMADA – Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA – Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ – Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO – Chelsea

GIULIANO SIMEONE – Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ – AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI – Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI – SL Benfica

SANTIAGO CASTRO – Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ – Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ – Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ – Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO – Parma Calcio

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

16/06 | Argentina vs. Argelia – Arrowhead Stadium, Kansas City

22/06 | Argentina vs. Austria – AT&T Stadium, Dallas

27/06 | Argentina vs. Jordania – AT&T Stadium, Dallas