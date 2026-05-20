Así quedó la tabla de la Copa Sudamericana luego del empate de River ante Bragantino

Con su igualdad 1-1 en el Monumental, el Millonario no pudo sellar su clasificación a octavos de final. Todas las estadísticas.

Continúa la acción correspondiente a la presente edición de la Copa Sudamericana. En ese contexto, este miércoles siguió la disputa de la quinta fecha de la fase de grupos del mencionado certamen continental. Y hubo acción de dos pesos pesados del fútbol argentino como lo son River Plate y San Lorenzo de Almagro.

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Bajo esa órbita, el Ciclón se presentó en primer turno, efectuando una visita sumamente de riesgo al territorio brasileño. Es que los comandados tácticamente por Gustavo Álvarez se encontraron frente a frente con Santos, buscando un resultado positivo para empezar a pensar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Y la historia comenzó complicada para el Ciclón, que arrancó dos goles abajo frente al Peixe por los tantos de Gabriel Bontempo y Gabriel Barbosa. De todas maneras, cuando todo parecía perdido, los de Boedo reaccionaron y se quedaron con un empate de oro por 2-2. Mathías de Ritis y Rodrigo Auzmendi, los encargados de la remontada.

San Lorenzo empató frente a Santos tras ir en desventaja durante todo el partido. (Foto: Getty)

Al mismo tiempo, Boston River recibió a O’Higgins en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, y terminó ganando por 3-2 en un verdadero partidazo con goles de Facundo Munoa, Yair González y Gastón Ramírez para el local; en tanto, Thiago Vecino y Arnaldo Castillo festejaron para los chilenos.

Paralelamente, Olimpia y Vasco da Gama, dos equipos realmente importantes del continente, midieron fuerzas en Asunción del Paraguay. Y, más allá de que el Decano arrancó abajo por un gol de Carlos Cuesta, se recuperó de manera contundente y triunfó por 3-1 gracias a los goles de Mateo Gamarra, Hugo Sandoval y Carlos Ferreira.

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Un rato más tarde, Gremio recibió a Palestino en Porto Alegre y lo venció, de manera sumamente clara, por 2-0 con goles de Martin Braithwaite y Cristian Pavón. A su vez, Independiente Petrolero se encontró frente a frente con Botafogo y fue derrotado 3-0 como local con anotaciones de Cristian Medina, Jordan Barrera y Jhohan Gutiérrez en contra.

Por último, el Estadio Monumental de Núñez albergó el partido entre River Plate y Red Bull Bragantino. El Millonario llegó a este cotejo con la clasificación casi en el bolsillo, llevando cuatro puntos de diferencia, pero con un ojo puesto en el próximo domingo, cuando se topará con Belgrano de Córdoba en la final del Torneo Apertura.

Con un once completamente alternativo, River diagramó un rendimiento totalmente pobre, viéndose superado de principio a fin por la escuadra brasileña. De todos modos, sobre el cierre y con un gol de Lautaro Pereyra, el Millonario logró rescatar un empate 1-1. Igualmente, tendrá que seguir esperando para clasificar.

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La tabla de la Copa Sudamericana