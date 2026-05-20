Nahitan Nández, entre la oferta por renovar en Arabia y lo que puede hacer Boca por ficharlo: “Hoy es medio difícil”

El volante uruguayo tiene un año más de contrato y analiza su futuro de cara al próximo mercado de pases.

A la espera de definir su suerte en la Copa Conmebol Libertadores, la dirigencia de Boca encabezada por Juan Román Riquelme ya se encuentra trabajando en el próximo mercado de pases, en el que buscarán darle un salto de calidad al plantel de cara a la segunda parte del año.

En este sentido, uno de los nombres que suele estar en carpeta en el Xeneize es el de Nahitan Nández, el futbolista uruguayo que se desempeña en Al-Qadsiah de Arabia Saudita, y que en más de una oportunidad sonó para regresar al club tras marcharse en 2019.

Referido a esto, Pablo Bentancur, representante del jugador uruguayo, habló en una entrevista con Carve Deportiva, en donde reveló que recibieron ofertas por parte de distintos equipos, y afirmó que ve difícil una posible vuelta al elenco de la Ribera en este mercado de pases.

“Lo de Boca es algo más que nada que se tiene que mover el equipo por él. Hoy lo veo medio difícil, igual él tiene un amor por Boca. Es muy pasional”, aseguró sobre esta posibilidad de que Nández vuelva a ponerse la camiseta del club argentino después del Mundial.

Siguiendo por la misma línea, explicó que tiene una oferta sobre la mesa para renovar en Arabia. “Ayer justo recibimos una oferta para renovar, el técnico está muy contento. Él está peleando, ahora van a hacer una votación para ser el mejor jugador del equipo y de la liga. Tuvo un gran año”.

Y agregó: “Hay un nivel importante en la liga, se está levantando muchísimo y ojo con Arabia Saudita, porque los jugadores locales levantan su nivel. Nahitan después del último partido le avisaron que estaba peleando por ser el mejor jugador del equipo y uno de los mejores de la liga, hizo 8 goles y 8 asistencias”.

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Además, aseguró que desde México e Italia también buscan al jugador: “Él tiene un solo año de contrato, yo ya recibí una oferta muy importante de México, que no sabía que podían pagar tanto. Acá de Italia me llamaron dos clubes y tengo que ser muy claro. Ayer el director general del club nos hizo una oferta y la vamos a evaluar”.

Los números de Nahitan Nández en Arabia Saudita

Desde su llegada al elenco árabe a mediados de 2024, el futbolista uruguayo de 30 años lleva disputados un total de 68 partidos, en los que anotó 8 goles y aportó 14 asistencias. Además recibió 19 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 6049 minutos en cancha.

Datos claves

Juan Román Riquelme busca refuerzos para Boca en el próximo mercado de pases.

busca refuerzos para en el próximo mercado de pases. El representante de Nahitan Nández ve difícil su regreso pese a ofertas de México e Italia .

ve difícil su regreso pese a ofertas de . Nández suma 8 goles y 14 asistencias en 68 partidos con el Al-Qadsiah árabe.