Todas las novedades del Xeneize de este lunes 12 de octubre, el día previo a recibir al conjunto brasileño por la Sudamericana.

Todo lo que el hincha de Boca tiene que saber este lunes 12 de octubre de 2026, el día previo a recibir en La Bombonera a Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. El once que pondría Rodolfo Arruabarrena desde el arranque, el guiño de Messi a Tobías Aranda mientras se recupera de una lesión, el pedido de Manteca Martínez y el lamento de Merentiel por la lesión de Paredes.

La probable formación de Boca vs. Vasco da Gama

Este martes por la noche, Boca recibe a Vasco da Gama por el duelo de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en La Bombonera es determinante de cara a la revancha en Río de Janeiro. En ese contexto, hay que recordar que Leandro Paredes es baja por lesión, por lo que estará ausente en dicho cotejo estelar.

Cabe recordar que en el encuentro ante Instituto, solo pudo jugar 16 minutos, tuvo que ser reemplazado y, con hielo en su pierna, se fue al vestuario con un médico. Tras los estudios correspondientes, los resultados arrojaron que padece un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho. Esta cuestión muscular suele demandar una recuperación de 21 días como mínimo.

Si bien resta la confirmación de Rodolfo Arruabarren, Boca saldría desde el arranque contra Vasco el próximo martes a las 21.30 horas con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Carlos Palacios; Leonel Flores, Miguel Merentiel, Sebastián Villa.

Rodolfo Arruabarrena. (Foto: Getty).

Messi y un guiño a Aranda

No quedan dudas que Tomás Aranda es uno de los grandes proyectos a futuro de Boca y del fútbol argentino en sí. Con apenas 19 años, el oriundo de Ciudadela heredó la pesada 10 del Xeneize y la ha portado de gran manera hasta la lesión que sufrió hace poco más de un mes y que lo dejará fuera de las canchas hasta fin de año.

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Incluso, sus actuaciones en Boca lo llevaron a sumar minutos en la Selección Argentina en los amistosos previos al Mundial 2026. Más allá de los elogios de propios y ajenos, Aranda recibió el más importante de su carrera este domingo, ya que el mismísimo Lionel Messi lo destacó como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

En un video patrocinado por Adidas, Leo Messi escribió en una hoja los 10 nombres que están llamados a “reescribir el futuro del juego”. Entre ellos, el único jugador argentino fue Tomás Aranda.

En su lista, Messi mencionó al 10 de Boca junto con otras promesas mundiales del fútbol masculino y femenino. En concreto, Leo puso a Aranda a la altura de jugadores como los mundialistas Can Uzun, de Turquía y Gilberto Mora, de México. Además, otras joyas como el inglés Max Dowman, el estadounidense Zavier Gozo, el español Jesús Rodríguez y el neerlandés Kees Smit.

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a legacy to build on 🐐. the next chapter starts here.

meet the rising stars of Messi +10, season 3. 💫 pic.twitter.com/8DVfmTPaXW — adidas Football (@adidasfootball) October 11, 2026

El pedido de Manteca Martínez a Merentiel

Miguel Merentiel es el máximo artillero de Boca en lo que va del año, tal como acostumbró desde su llegada. A su vez, se cumplieron 34 años del gol de Sergio Martínez a River, donde protagonizó el histórico festejo colgado del alambrado de cara a los hinchas. En medio de ese contexto, los uruguayos compartieron un divertido e interesante ida y vuelta.

En recuerdo de aquella anotación en el Superclásico de 1992 que se disputó en La Bombonera y se inmortalizó la celebración, desde El Canal de Boca realizaron un breve documental. En ese sentido, ambos delanteros charrúas se dedicaron palabras mutuamente y, mientras La Bestia lo enalteció aún más, el Manteca le hizo un pedido importante.

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Lo cierto es que, en primera instancia, Merentiel manifestó: “Del Manteca fue del primero que me hablaron cuando llegué. Vi videos de sus goles y dejó buenos recuerdos en el hincha“. No conforme con eso, miró a la cámara y le habló directamente. “Espero replicar lo tuyo y algún día también colgarme del tejido. Vamo’ arriba, animal”, expresó Miguel.

Miguel Merentiel y Sergio Manteca Martínez.

Merentiel lamentó la lesión de Paredes

Miguel Merentiel dialogó con ESPN y dijo: “Perdemos ese pase de calidad, de la nada te saca un pase increíble. Él como que nos saca un peso de encima, sabemos que tenemos que dar la cara pero lo vamos a hacer bien. Nos queríamos morir, la verdad“.

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Además, agregó: “Leandro es un jugador único. Dolió más esa lesión que quizás el partido, él es nuestro líder, nuestro capitán. Ya dimos vuelta la página y hay que transmitirle al grupo esa tranquilidad. Estamos muy contentos con la oportunidad que tuvo Leo Flores. Siempre tratamos de dedirle que le meta dedicación, ojalá que le vaya muy bien, es un chico muy humilde“.

Merentiel. (Foto. Getty).

DATOS CLAVE

Rodolfo Arruabarrena define el once de Boca para enfrentar a Vasco da Gama.

define el once de Boca para enfrentar a Vasco da Gama. Tobías Aranda recibió un guiño de Lionel Messi en medio de su recuperación.

recibió un guiño de Lionel Messi en medio de su recuperación. Miguel Merentiel lamentó la lesión de Leandro Paredes previo al cruce internacional.