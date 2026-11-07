River e Inter Miami jugarían un amistoso en el Estadio Monumental

Las Garzas visitarían Buenos Aires como parte de la pretemporada y allí se medirían ante el Millonario en Núñez, en lo que será el regreso de Messi al Monumental.

La cabeza de River está puesta en el Torneo Clausura. Luego de un año irregular, los de Núñez aspiran a darle una alegría a sus hinchas y saben que la única manera es ganando el torneo local. El primer paso ya se cumplió: clasificar dentro de los mejores cuatro de la Zona B para jugar en condición de local los octavos de final.

Por otro lado, ya se empieza a mirar rumbo al 2027. Aparecen algunos nombres como posibles refuerzos y también se empieza a pensar en la pretemporada, la cual todavía no tiene fecha de inicio, ni tampoco lugar, aunque todo indica que sería en Buenos Aires. En relación a los amistosos, pica en punta uno ante el Inter Miami de Lionel Messi.

Todo indica que el próximo 19 de enero, River e Inter Miami -con Lionel Messi a la cabeza- se verán las caras en el Estadio Monumental en el marco de un amistoso de pretemporada. De esta manera, la Pulga regresará al estadio donde vivió su último partido con la Selección Argentina el pasado 6 de octubre.

Cabe destacar que, desde que Lionel Messi llegó a Inter Miami, las Garzas suelen realizar giras de pretemporada con la intención de llevar la marca por todo el mundo. En este período, los estadounidenses ya se vieron las caras con Newell´s, pero fue en Miami. En esta oportunidad, el elenco de Messi visitaría el Estadio Monumental.

Homenaje y socio honorario

En aquella oportunidad, tanto la barra de River lo homenajeó con unos bombos especiales, sino que además el club lo hizo socio honorario, le regaló una camiseta, le entregó una plaqueta y le hizo un espacio en el Museo River. Un detalle no menor es que el club de Núñez le brindó un palco a su familia para que lo utilice cuando quiera y eso será así para siempre.

Di Carlo junto a Messi. (Foto: Prensa River).

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