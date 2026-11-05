Ron Wood contó cómo eran sus noches con Maradona y habló maravillas de Messi: “Artista”

La leyenda del rock, que tocará en Argentina el próximo viernes, habló maravillas de Pelusa y de la Pulga.

El pueblo stone argentino está de gala ante la presencia de uno de los miembros de la icónica banda en el país. Ron Wood se presentará el próximo viernes en el Movistar Arena en formato solista. El inglés trae su show a Buenos Aires para reencontrarse con el público tras más de una década luego de lo que fueron las presentaciones de los Rolling Stones en el Estadio Único de La Plata en febrero de 2016.

Ron Wood dijo presente en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, y se refirió a dos leyendas del fútbol argentino: Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Con Pelusa compartió noches memorables y también vieron juntos algunos partidos de las ATP Finals en 2010. Mientras que por la Pulga siente una profunda admiración.

Maradona y Ron Wood en las ATP Finals de 2010. (Foto: Getty).

Ron Wood recordó sus noches con Maradona

La leyenda del rock contó cómo fue compartir tiempo con Diego Armando Maradona: “Éramos compañeros, compinches. Nos íbamos de fiesta juntos. Él solía decirme ‘Diego’ y yo solía llamarlo ‘Ronald’. Bailamos y nos divertíamos. Nos comunicábamos a través de la música. Pasábamos unas noches divertidas juntos y luego olvidábamos de lo que había pasado”.

Ronnie Wood habló sobre su relación con Diego Maradona y su admiración por Lionel Messi: "Con Diego nos comunicábamos a través de la música". 🕺🥳#lovieneltrece #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/J6zTwmUOgR — eltrece (@eltreceoficial) November 5, 2026

Fascinación por Lionel Messi

“Me encanta ver a un artista, y él es un artista. No lo conozco, nunca lo conocí, pero hay un respeto mutuo sin duda. Me encanta ver el talento”, dijo Ron Wood al ser consultado por Lionel Andrés Messi, quien en la semifinal del Mundial 2026 tuvo una actuación sobresaliente ante Inglaterra, país del que es Ronnie.

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