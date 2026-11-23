A través de las redes sociales, el ídolo del conjunto Leproso se mostró muy molesto por el arbitraje de Nicolás Ramírez en La Plata.

Este lunes, Newell’s Old Boys de Rosario se presentó por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Lo hizo visitando a Gimnasia y Esgrima La Plata, donde diseñó un interesante rendimiento al cabo de un auténtico partidazo. Sin embargo, los dirigidos por Frank Darío Kudelka perdieron 4-2 y se despidieron del certamen doméstico.

Se trató de un compromiso con algunas polémicas, en el que la entidad Leprosa terminó con dos jugadores menos al cabo del tiempo suplementario. Jerónimo Russo y Martín Ortega vieron la tarjeta roja en Newell’s, que no pudo hacerle frente a un combinado de Ariel Pereyra que se metió en los cuartos de final del Clausura.

Así las cosas, todo Newell’s terminó muy enojado por el arbitraje de Nicolás Ramírez. Así lo hicieron saber sus jugadores, así lo hizo saber su técnico y así lo hizo saber Maxi Rodríguez, uno de los ídolos más importantes del club a lo largo de su historia. Es que el exmediocampista exteriorizó toda su furia a través de las redes sociales.

Ya consumada la eliminación de Newell’s del Torneo Clausura, el exjugador de Liverpool, entre otros equipos, no se guardó nada por intermedio de su cuenta oficial de Instagram. Allí, el tres veces mundialista con la Selección Argentina cargó contra los árbitros y argumentó que el fútbol local ya no es lo que era hace un tiempo.

“Ya no nos preguntamos más contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica para ganar, ahora nos preguntamos quién es el árbitro del partido”, comenzó exteriorizando Maxi Rodríguez, acompañando sus fuertes palabras con una fotografía del propio Ramírez, quien ya había sido cuestionado por su labor en el último Superclásico.

“Ya no hablamos más de qué bien jugó el 10 o qué bien jugó el 5. Ahora la figura de los partidos son los árbitros”, completó quien diseñó tres etapas diferentes en Newell’s, siendo partícipe del título en el Torneo Final 2013 con la institución y acumulando nada más ni nada menos que 94 goles y 29 asistencias en 283 partidos allí.

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La publicación de Maxi Rodríguez

La historia de Maxi Rodríguez. (Foto: Instagram)

Final muy caliente en La Plata

¡SE PICÓ EL FINAL ENTRE GIMNASIA Y NEWELL´S!



Tras el final del encuentro, todos los jugadores de la Lepra lo fueron a buscar a Castillo.



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El cuadro del Torneo Clausura

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DATOS CLAVE

Newell’s perdió 4-2 ante Gimnasia y quedó eliminado en octavos del Clausura 2026.

Maxi Rodríguez criticó al árbitro Nicolás Ramírez en Instagram tras la derrota leprosa.

Jerónimo Russo y Martín Ortega fueron expulsados en el equipo dirigido por Frank Kudelka.