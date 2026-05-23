Los 3 candidatos de Diego Milito para reemplazar a Gustavo Costas como DT de Racing

El presidente de la Academia elegirá entrenador por primera vez en su ciclo. Mientras tanto, Chirola Romero y Aued serán los interinos.

La decisión de Diego Milito de echar a Gustavo Costas sacudió al mundo Racing. Tras la reciente eliminación de la Copa Sudamericana, el presidente de la Academia despidió al DT a falta de dos partidos para el cierre del semestre. Mientras tanto, ya piensa en su reemplazante.

Los candidatos a sustituir al ídolo del conjunto de Avellaneda no tardaron en aparecer y, según pudo saber Bolavip, son tres: Hernán Crespo, Nicolás Diez y Guillermo Barros Schelotto. Dos con trabajo y uno que está libre y pica en punta como primera opción.

Hernán Crespo, el primer apuntado

El entrenador de 50 años, que sonó fuerte para River antes del arribo de Coudet, es el principal candidato a reemplazar a Costas. Se encuentra libre desde marzo de 2026, cuando se terminó su etapa como director técnico de San Pablo, tras nueve meses al frente del primer equipo.

Su último ciclo duró 46 encuentros, con un saldo de 22 victorias, 6 empates y 18 derrotas. En el fútbol argentino, sumando sus pasos por los Banfield y Defensa y Justicia, suma 51 partidos dirigidos, con 18 triunfos, 16 igualdades y 17 caídas.

Crespo está libre desde su salida de San Pablo. (Foto: Getty Images)

Nicolás Diez, segunda opción

El de Argentinos Juniors es otro estratega del gusto de Milito. Desde 2025, estuvo al frente de un equipo que se destacó por ser competitivo, aunque cayó en momentos clave y casi siempre por penales. Recientemente quedó afuera ante Belgrano en la semifinal del Apertura 2026.

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Diez acumula 64 presentaciones al frente del conjunto de La Paternal, de los cuales ganó 34, empató 14 y perdió 16. Los penales vienen siendo su karma, teniendo en cuenta que cayó en las cinco tandas que tuvo: San Lorenzo, Independiente Rivadavia, Midland, Barcelona y Belgrano.

Nicolás Diez, candidato. (Foto: Getty)

Guillermo Barros Schelotto, tercera alternativa

El actual director técnico de Vélez es el tercero en la lista de Milito. Su contrato finaliza en diciembre y todavía no hay novedades en Liniers sobre una posible renovación. En la eliminación reciente ante Gimnasia, el público despidió al equipo con silbidos y al DT le cuestionaron su profesionalismo en conferencia de prensa.

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Guillermo ya estuvo en carpeta de Racing a finales de 2023, antes de la llegada de Costas, cuando todavía Víctor Blanco era el presidente de la institución. Cabe recordar que Gustavo, su hermano y ayudante de campo, vistió la camiseta de la Academia como jugador y fue campeón.