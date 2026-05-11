Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Torneo Apertura

Guillermo Barros Schelotto, tras la eliminación de Vélez: “Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto”

El Fortín cayó 1 a 0 ante el Lobo en el Estadio José Amalfitani y se quedó afuera del Apertura en octavos de final.

Guillermo Barros Schelotto
© GettyGuillermo Barros Schelotto

El pasado domingo se completaron los ocho partidos de los octavos de final del Torneo Apertura. Vélez recibió a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio José Amalfitani y cayó por 1 a 0. Luis Marcelo Torres fue el autor del único tanto del encuentro, el que le dio el Lobo el pase a los cuartos de final, instancia en la que se verá las caras con River en el Estadio Monumental.

Una vez terminado el partido, Guillermo Barros Schelotto fue a la conferencia de prensa y recibió una pregunta que lo descolocó. Desde el medio partidario Vélez Visión, al Mellizo le consultaron: “¿Vivís diferente los partidos cuando está Gimnasia del otro lado?”.

La cara de Guillermo Barros Schelotto cambió y retrucó: “No entiendo la pregunta”. A lo que el periodista profundizó: “Si en este partido, creo que si hubiese estado otra camiseta creo que te echaban a vos por como vivís los partidos. El penal es dudoso, el referí tardó 15 minutos en echar a un jugar de Gimnasia y te vi tranquilo”.

“La verdad prefiero no contestar”, retrucó Guillermo Barros Schelotto y luego agregó: “Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto”. El cruce continuó con el periodista diciendo: “No es de mal gusto, siento que vivís diferente y te sigo bancando, pero vi un equipo sin actitud en la cancha”.

El paso de Guillermo Barros Schelotto por Gimnasia

La familia Barros Schelotto está sumamente vinculada a Gimnasia y Esgrima La Plata. Allí se criaron Guillermo y Gustavo. Debutaron en Primera y se dieron a conocer. En el caso particular de Guillermo, tras triunfar en Boca y tener un paso por Columbus Crew, en 2011 regresó al Lobo para cerrar su carrera como futbolista profesional.

Ver también

Días y horarios confirmados para los cuartos de final del Torneo Apertura 2026

DATOS CLAVE

  • Gimnasia venció a Vélez 1 a 0 en el Estadio José Amalfitani por octavos.
  • El autor del gol, Luis Marcelo Torres, clasificó al Lobo a los cuartos de final.
  • Guillermo Barros Schelotto calificó una pregunta periodística como de “tan mal gusto” tras la derrota.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones