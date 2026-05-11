El Fortín cayó 1 a 0 ante el Lobo en el Estadio José Amalfitani y se quedó afuera del Apertura en octavos de final.

El pasado domingo se completaron los ocho partidos de los octavos de final del Torneo Apertura. Vélez recibió a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Estadio José Amalfitani y cayó por 1 a 0. Luis Marcelo Torres fue el autor del único tanto del encuentro, el que le dio el Lobo el pase a los cuartos de final, instancia en la que se verá las caras con River en el Estadio Monumental.

Una vez terminado el partido, Guillermo Barros Schelotto fue a la conferencia de prensa y recibió una pregunta que lo descolocó. Desde el medio partidario Vélez Visión, al Mellizo le consultaron: “¿Vivís diferente los partidos cuando está Gimnasia del otro lado?”.

La cara de Guillermo Barros Schelotto cambió y retrucó: “No entiendo la pregunta”. A lo que el periodista profundizó: “Si en este partido, creo que si hubiese estado otra camiseta creo que te echaban a vos por como vivís los partidos. El penal es dudoso, el referí tardó 15 minutos en echar a un jugar de Gimnasia y te vi tranquilo”.

“La verdad prefiero no contestar”, retrucó Guillermo Barros Schelotto y luego agregó: “Nunca me hicieron una pregunta de tan mal gusto”. El cruce continuó con el periodista diciendo: “No es de mal gusto, siento que vivís diferente y te sigo bancando, pero vi un equipo sin actitud en la cancha”.

La pregunta al DT que pensamos todos desde el torneo pasado mismo rival https://t.co/h6ESEfMPvB pic.twitter.com/hsR2cRWyGJ — ⭐ CM de tu hermana (@ExCMdeVelez) May 11, 2026

El paso de Guillermo Barros Schelotto por Gimnasia

La familia Barros Schelotto está sumamente vinculada a Gimnasia y Esgrima La Plata. Allí se criaron Guillermo y Gustavo. Debutaron en Primera y se dieron a conocer. En el caso particular de Guillermo, tras triunfar en Boca y tener un paso por Columbus Crew, en 2011 regresó al Lobo para cerrar su carrera como futbolista profesional.

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