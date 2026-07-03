Es argentino, eligió jugar para la Selección de Estados Unidos y ahora puede ser refuerzo de Newell’s

El jugador es elegido por Frank Kudelka para reforzar a la Lepra, que busca escapar de la parte baja de la tabla anual.

Mientras el mundo de fútbol pone los ojos en el Mundial 2026, los equipos del fútbol argentino buscan reforzarse y uno de ellos es Newell’s. Tras un primer semestre olvidable, Frank Kudelka quiere caras nuevas para mejorar la producción futbolística del equipo y el apuntado parece ser Alan Soñora.

El futbolista nacido en Estados Unidos, viejo conocido del DT, es uno de los objetivos para la Lepra, de acuerdo a lo informado por el periodista Julián Martín. Al enganche zurdo le quedan seis meses de contrato en Cerro Porteño, en donde no viene teniendo continuidad.

Kudelka ya conoce las capacidades de Soñora, ya que lo dirigió en 2024 cuando ambos se encontraban en Huracán. En esa época en la que coincidieron, el mediocampista aportó un gol para el Globo en un total de 501 minutos jugados.

La temporada de Alan Soñora

El 2026 no viene siendo un año de mucho rodaje para Alan Soñora, que apenas pudo disputar 3 partidos oficiales por el Apertura de Paraguay y otros dos de Copa Libertadores, sin haber sido convocado a la mayoría de los encuentros. El ex Huracán solo aportó un gol en la derrota 2-1 ante Recoleta.

Cuando Alan Soñora eligió Estados Unidos

Pese a ser argentino, Soñora nació en Nueva Jersey, mientras su padre brillaba en la MLS. Esto le permitió ser elegible para la selección norteamericana, algo que terminó sucediendo en 2023. “Sería maravilloso jugar a nivel internacional con Estados Unidos”, había declarado poco tiempo antes de ser convocado oficialmente.

Alan terminó siendo convocado en enero de 2023, cuando el entrenador era Anthony Hudson. Ese año alcanzó a disputar cinco partidos oficiales con ese combinado (3 amistosos y 2 por Copa Oro), en donde no pudo aportar goles ni asistencias.

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