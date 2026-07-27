Un exRiver vestido de azul y amarillo: a los 39 años, un campeón de la Libertadores jugará en el Federal Amateur

Leonel Vangioni, quien había anunciado su retiro a comienzos de año, firmó con Huracán de San Rafael para jugar el Regional Amateur.

En enero generó una revolución en Villa Constitución, cuando anunció que jugaría en el Club Atlético Riberas del Paraná, que compite en la Liga Regional del Sud. Estuvo allí hasta apenas unos días, cuando se despidió de las redes y compartió su nuevo destino, en otra provincia y en otro tipo de torneo: a los 39 años Leonel Vangioni se sumó a Huracán de San Rafael, Mendoza, y disputará el Torneo Regional Federal Amateur.

Hace una semana, el club había comenzado a dar pistas sobre el refuerzo que se sumaba para esta segunda mitad del año. El torneo comenzará el fin de semana del 28 al 30 de agosto y aprovecharon a presentarlo oficialmente en la previa del clásico de la Liga de San Rafael ante Pedal, que quedó para Huracán por 2 a 0. Con todo teñido de azul y amarillo, el Piri salió a la cancha y comenzó a disfrutar de su nueva casa.

Fue presentado durante el clásico local. Foto Huracán SR.

La llegada de un campeón de la Libertadores 2015 con River podría ser el primero de varios refuerzos de renombre que busca el club, bicampeón de la Copa Vendimia, puntero del torneo local y con el gran objetivo de ascender al Federal A, algo con lo que viene coqueteando hace varias temporadas, pero que se le niega siempre en las semifinales.

¿Qué nombres suenan para sumarse al equipo mendocino? Algunos de los nombres que suenan son el exRiver Jonatan Maidana, excompañero de Vangioni, y Andrés Chávez, exBoca.

Pateando los 39

El fin de semana, el Piri se despidió de su exclub con un mensaje en redes: “Gracias, compañeros, cuerpo técnico, directivos, por este tiempo compartido. ¡¡Gracias, Riberas del Paraná, y a todos los hinchas por tanto cariño!! “Siempre seré ribereño de corazón”, compartió junto con varias fotos.

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El club en el que se formó de pequeño también lo despidió con un sentido mensaje: “Sabíamos de tus tiempos, sabíamos de tus compromisos, sabíamos que podía ser fugaz pero sobre todo sabíamos de tu amor por estos colores”. El equipo había quedado eliminado el pasado fin de semana, luego de perder la semifinal del Torneo Clausura ante Empalme Central.

Jugó las semifinales del torneo y se despidió. Foto Leonel Vangioni.

El 2 de enero, tras un último paso por Quilmes, Vangioni había anunciado su retiro del fútbol profesional, con un repaso por sus diferentes clubes: Newell’s, River, Milan, Monterrey y Libertad de Paraguay. A las pocas semanas anunció su llegada al club de su infancia. Y ahora un paso más en una carrera que claramente no tuvo su punto final en aquel posteo: su llegada al Regional Amateur.

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“Hay camisetas que pesan por su historia. Hay jugadores que engrandecen esa historia”, lo presentó su nuevo club. “Jerarquía, experiencia y una carrera llena de historia. Leonel Vangioni ya es parte del Globo. Campeón en Argentina y Europa, dueño de una trayectoria marcada por la entrega, el carácter y la mentalidad ganadora. Hoy toda esa experiencia llega a Pueblo Diamante para defender nuestros colores. Bienvenido Piri”.

Vangioni sumó 11 títulos en toda su carrera: una Supercopa de Italia con el Milan, cuatro títulos con el Monterrey, entre ellos un Apertura y una Concacaf Champions League, otros cinco con River, entre los que figuran la Libertadores, Sudamericana, Suruga Bank y Recopa y un título local; y una vuelta más en Libertad de Paraguay.

Vangioni con la Libertadores. Foto archivo

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El club rosarino es donde más tiempo jugó, en sus dos etapas: debutó allí de la mano de Nery Pumpido, ante Independiente, en el 2006. Jugó un total de 209 partidos, primero del 2006 al 2012 y luego en el 2022 hasta el 2025, tiempo en el que sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo tuvo afuera de las canchas por un buen tiempo.

Luego fue vendido a River, llegando con Ramón Díaz pero convirtiéndose en pieza clave para Marcelo Gallardo para la sucesión de títulos de aquella temporada entre el 2014 y el 2015. Se despidió con 129 partidos, nada menos que para pegar el salto a Europa: nada menos que al Milan, donde jugó 15 partidos. Sin mucho rodaje, se fue al Monterrey, donde guardan un gran recuerdo del Piri.

En el 2019, en la definición por penales del Torneo Apertura, anotó el gol que le dio el título a los Rayados y aún se lo recuerdan cada tanto. Además, en el club mexicano disputó el Mundial de Clubes, donde anotó un gol. Su palmarés se cerró en el 2021 cuando firmó con Libertad: llegó a las semifinales de la Sudamericana y fue campeón ese mismo año, aunque jugó poco.

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Volvió a Newell’s, pasó por Quilmes y pensó que su carrera estaba finalizada. A los 39 años, al Piri le quedan algunos cartuchos más.

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