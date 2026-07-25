Las formaciones de Newell’s y Talleres por la primera fecha del Torneo Clausura 2026

Este sábado 25 de julio, Newell’s y Talleres hacen su estreno en el Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga enfrentándose desde las 17.00 en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. En partido que tendrá a Jorge Baliño como árbitro principal se podrá ver en vivo por ESPN Premium.

El equipo local, que conduce Frank Darío Kudelka, quiere cambiar la imagen que dejó su muy pobre producción en el Apertura, en el que apenas cosechó 15 puntos en 16 partidos, finalizando en la anteúltima posición de la Zona A. Su rival cordobés logró meterse entre los cuatro mejores equipos de ese grupo con 26 unidades, pero fue eliminado en octavos de final en el clásico ante Belgrano, que terminó coronándose como campeón.

El encuentro también marcará el estreno absoluto de Jorge Sampaoli como entrenador en la máxima categoría del fútbol argentino, ya que el ex entrenador de la Selección Argentina, campeón de América con Chile, solo había dirigido en el país a Argentino de Rosario en el inicio de su carrera y en la Primera B Metropolitana.

📍 Estadio Marcelo Bielsa



❤️ El Corazón de la ciudad 🖤 pic.twitter.com/nSauAal8ux — Newell’s Old Boys (@Newells) July 25, 2026

La probable formación de Newell’s

Sin poder contar con Rodrigo Herrera, quien perfilaba como titular y se lesionó durante la última semana de entrenamientos, Newell’s saltaría al terreno de juego con Josue Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Lucas Regiardo, Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Diego Cóccaro.

La probable formación de Talleres

La primera alineación oficial de Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba estaría conformada por Ezequiel Unsain; Timoteo Chamorro, Santiago Fernández, Román Riquelme, Valentín Fascendini, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza, Giovanni Baroni, Franco Cristaldo; Ronaldo Martínez.

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