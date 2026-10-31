Hinchas de un equipo de Rumania cuelgan bandera en apoyo a Boca antes del Superclásico

El próximo domingo, a partir de las 15 horas, el Xeneize recibirá al Millonario en La Bombonera por la fecha 15 del Clausura.

Sin lugar a dudas, el Superclásico del fútbol argentino es uno de los más apasionantes de todo el mundo. Sin ir más lejos, el pasado jueves, Steaua Bucarest de Rumania enfrentó a Gloria Bistrița por la Copa de Rumania y en la tribuna del conjunto de la capital rumana desplegó una bandera para apoyar a Boca.

Los hinchas de Steaua Bucarest desplegaron dos banderas escritas en español. La primera de ellas decía: “2259 (en realidad son más de 12 mil) kilómetros nos separan, pero un solo pensamiento nos une”. Mientras que la segunda indicaba: “Boca le gana a River ¡Dale Boca!”.

😲 UNA BANDERA EN APOYO A BOCA SE POSÓ SOBRE LAS TRIBUNAS DEL STEAUA BUCAREST DE RUMANIA



River y el club rumano se enfrentaron en la final de la Intercontinental 1986. 🧠🔙 pic.twitter.com/roTcjYE279 — Bolavip Argentina (@BolavipAr) October 31, 2026

Cabe recordar que Steaua Bucarest y River tiene una historia en común: la final de la Copa Intercontinental 1986. En aquella oportunidad, los de Núñez superaron por 1 a 0 a los rumanos en Tokio con un tanto de Antonio Alzamendi. Steaua llegó a dicha final tras ganar la Copa de Europa -superó en la final a Barcelona-, mientras que el Millonario le ganó la Copa Libertadores a América de Cali.

Las probables formaciones de Boca y River

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

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