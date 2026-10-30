La gran noticia que le da Tomás Aranda a Boca antes del Superclásico contra River: cuándo vuelve a jugar

El '10' del Xeneize aceleró los tiempos de la recuperación y está próximo muy cerca de volver a jugar tras su fractura de peroné.

Bien se sabe que Boca está transitando un gran presente y en las próximas semanas afronta las definiciones de todas las competiciones, por lo que serán partidos cruciales. En ese sentido, Tomás Aranda ocupa un rol protagónico ya que está cada vez más cerca de volver a jugar debido a que los tiempos recuperación fueron más rápidos de lo planeado.

Tomás Aranda, futbolista de Boca Juniors.

Cabe recordar que el 26 de agosto sufrió una fractura de peroné en la pierna derecha, durante un entrenamiento en el predio de Ezeiza. Luego de la operación, se estipulaba que iba a regresar para enero de 2027, pero su rehabilitación fue óptima y se achicaron los plazos. De esta manera, el ’10’ del Xeneize está próximo a vestir la camiseta azul y oro otra vez.

Lo cierto es que Aranda ya hace trabajos con pelota desde hace varios días. No conforme con ese gran avance, también los realiza junto a los juveniles, por lo que le suma un pequeño roce en las prácticas, que es el primer paso durante una recuperación de este tipo. Así las cosas, es solamente cuestión de días para que entrene con sus compañeros con normalidad.

Tomás Aranda, en el entrenamiento de Boca.

Con este panorama sobre la mesa, el objetivo es claro: apuntan a que sume minutos contra Banfield. En el encuentro correspondiente a la semifinal de la Copa Argentina, la meta está puesta en que esté concentrado y vaya al banco de suplentes para tener rodaje el sábado 14 de noviembre, es decir que restan exactamente dos semanas para ese día.

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Un dato importante a tener en cuenta es que el 21 de noviembre es la final de la Copa Sudamericana, donde el Xeneize se medirá frente a Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Esto significa que Aranda volvería una semana antes del partido estelar por un título internacional.

Tomás Aranda, futbolista de Boca Juniors.

Por otro lado, vale destacar que tampoco será apurado de más porque podría ser contraproducente, lo que da a entender que primero debe haber luz verde de los médicos. En ese sentido, si Boca llega a la final del Torneo Clausura, se juega el sábado 19 de diciembre y eso le daría el plazo suficiente para estar en óptimas condiciones.