Boca hoy: la recuperación de Bareiro, Paredes podría jugar ante Egipto y más

Mientras el plantel continúa con la pretemporada bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena, la dirigencia de Boca trabaja en el mercado de pases para cerrar el regreso de Sebastián Villa. Al mismo tiempo, Milton Giménez define su futuro y Leandro Paredes volvería a la titularidad en la Selección Argentina.

Cómo sigue la novela por Villa

Pensando en la delantera del Xeneize, puertas adentro en la institución se encuentran expectantes a dos situaciones. Una de ellas es el regreso de Sebastián Villa, con quien ya tienen todo acordado desde lo contractual para que vuelva a ponerse la Azul y Oro tras tres años de su salida.

Para concretar su retorno tan solo falta llegar a un acuerdo con Independiente Rivadavia de Mendoza, club dueño de su pase. La diferencia entre las instituciones era de un millón de dólares, cifra que aumentaría el elenco de la Ribera para poder cerrar la contratación en los próximos días.

Paredes podría ser titular contra Egipto

Por los octavos de final del Mundial 2026, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, la Selección Argentina se enfrenta a la Selección de Egipto en búsqueda de un boleto a los cuartos de final, en donde jugarán ante el ganador el cruce entre Colombia y Suiza.

De cara a este encuentro, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, piensa en cambios respecto al equipo que venció a Cabo Verde en el tiempo suplementario. En este sentido, Leandro Paredes podría meterse en la mitad de la cancha para reemplazar a Thiago Almada.

Bareiro cerca del alta y Giménez define su futuro

Adam Bareiro entró en la recta final de la recuperación del doble desgarro que sufrió en mayo ante Huracán y espera sumarse a las prácticas con el plantel en el transcurso de la semana, con el objetivo de que Arruabarrena pueda contar con él de cara al compromiso ante Sarmiento por Copa Argentina.

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En contraparte, Milton Giménez se encuentra a la espera de definir su futuro. Sin ser la primera o segunda opción del entrenador para jugar como referencia de área, el delantero podría recibir ofertas para cambiar de aires en el transcurso de este mercado de pases.

¿Cuándo se suma Montero al plantel?

Si bien hay un acuerdo con Vélez para que Álvaro Montero se convierta en el nuevo arquero de Boca, lo cierto es que aún no se sumó a los entrenamientos debido a que está afectado al Mundial 2026 con la Selección Colombia, donde es una variante al titular Camilo Vargas.

De esta manera, una vez finalizada su participación en la Copa del Mundo, Montero viajará a Argentina para estampar la firma de su contrato con el Xeneize, y una vez realizado esto, podrá sumarse a los entrenamientos del equipo de Arruabarrena.