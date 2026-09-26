Alineaciones de Inglaterra y España para el duelo de la fecha 1 de la Nations League

Los Tres Leones y la Furia Roja se miden en un partidazo en Wembley.

Inglaterra recibe a España este sábado desde las 15:45 horas (hora argentina) en el mítico Estadio de Wembley, en un partidazo espectacular correspondiente a la fecha 1 de la UEFA Nations League 2026/27.

Los Tres Leones buscarán dejar atrás la imagen mostrada en el Mundial 2026, donde quedaron a las puertas de un título del mundo, pero perdieron en semifinales contra Argentina, mientras que la Furia Roja quiere estrenar su segunda estrella en el escudo con un triunfo fuera de casa.

Las probables alineaciones de Inglaterra y España

Inglaterra: Jordan Pickford; Nico O’Reilly (o Jarell Quansah), Ezri Konsa, Marc Guéhi, Lewis Hall; Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Morgan Rogers, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

La previa de Inglaterra y España: todo lo que tenés que saber