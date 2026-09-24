Gallardo, tras la caída de Ecuador por goleada: “Está bueno que duela”

El Muñeco analizó la derrota de La Tri ante Corea del Sur en lo que fue su estreno como entrenador del combinado ecuatoriano.

Marcelo Gallardo inició su camino en la Selección de Ecuador en un amistoso internacional ante Corea del Sur en condición de visitante. Los dirigidos por el Muñeco cayeron por 3 a 0, un resultado que empañó el estreno del ex DT de River al frente del combinado que llegó a 16avos de final el pasado Mundial 2026.

Una vez finalizado el encuentro, Marcelo Gallardo dialogó con la prensa y analizó la dolorosa caída de Ecuador: “Hay que gestionar con inteligencia, sobre todo viendo lo que pasó hoy. No estaba dentro de la previsto el resultado, pero sí la sensación de cómo fueron llegando los futbolistas, de cómo se fueron sintiendo estos días con pocas horas de descanso“.

Además, agregó: “Esto recién inicia, mantener cierta calma, está bueno que duela porque da una sensación de querer recuperarse rápidamente y vamos a tener estos días para eso, para recuperarnos y refrescar conceptos y esperar a que el próximo partido nos encuentre mejor”.

“ESTÁ BUENO QUE DUELA”



Marcelo Gallardo habló para los medios en rueda de prensa, luego de la derrota 3-0 frente a Corea del Sur en su debut como DT de la selección ecuatoriana. pic.twitter.com/CuI98R1bDq — Radio Caravana (@Caravana750) September 24, 2026

¿Qué se le viene a Ecuador?

Los dirigidos por Marcelo Gallardo enfrentarán a Japón el próximo jueves 1 de octubre ante Japón, mientras que el 5 del mismo mes, en caso de ganar, se medirá ante el ganador del partido entre Nueva Zelanda y Panamá. De esta manera, el Muñeco tendrá su primera gira al frente del combinado ecuatoriano.

Marcelo Gallardo en Ecuador. (Foto: Prensa Selección de Ecuador)

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