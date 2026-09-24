Xavi Hernández debuta como DT de la Naranja Mecánica y Jürgen Klopp hará lo propia en el combinado teutón.

Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la Fecha 1 de la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro se disputará en el Johan Cruyff Arena y contará con un doble debut en el banco de suplentes.

Xavi Hernández dirigirá su primer duelo al mando de Países Bajos, mientras que Jürgen Klopp hará lo propio en el seleccionado de Alemania. A continuación, las probables formaciones de ambos combinados para el choque por el Grupo A2.

Alineación de Países Bajos vs. Alemania

Bart Verbruggen

Micky van de Ven

Denzel Dumfries

Jan-Paul van Hecke

Virgil van Dijk

Ryan Gravenberch

Tijjani Reijnders

Quinten Timber

Brian Brobbey

Crysencio Summerville

Cody Gakpo

Cody Gakpo, una de las figuras del ataque de Países Bajos (Getty Images)

Alineación de Alemania vs. Países Bajos