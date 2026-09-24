Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves en lo que promete ser uno de los partidos más atractivos de la Fecha 1 de la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro se disputará en el Johan Cruyff Arena y contará con un doble debut en el banco de suplentes.
Xavi Hernández dirigirá su primer duelo al mando de Países Bajos, mientras que Jürgen Klopp hará lo propio en el seleccionado de Alemania. A continuación, las probables formaciones de ambos combinados para el choque por el Grupo A2.
Alineación de Países Bajos vs. Alemania
- Bart Verbruggen
- Micky van de Ven
- Denzel Dumfries
- Jan-Paul van Hecke
- Virgil van Dijk
- Ryan Gravenberch
- Tijjani Reijnders
- Quinten Timber
- Brian Brobbey
- Crysencio Summerville
- Cody Gakpo
Cody Gakpo, una de las figuras del ataque de Países Bajos (Getty Images)
Alineación de Alemania vs. Países Bajos
- Marc-André ter Stegen
- Nathaniel Brown
- Jonathan Tah
- Nico Schlotterbeck
- Philipp Treu
- Jamal Musiala
- Felix Nmecha
- Joshua Kimmich
- Kai Havertz
- Kevin Schade
- Karim Adeyemi