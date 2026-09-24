Uno cada 9 días: los entrenadores que dejaron su cargo en el fútbol argentino en 2026

A lo largo del año ya son 25 los entrenadores que se fueron de sus equipos en la máxima división.

A lo largo de la última temporada, el fútbol argentino tuvo muchos movimientos respecto a los entrenadores, ya que 20 de los 30 equipos que participan en la Liga Profesional cambiaron de DT por lo menos en una oportunidad. Solamente 10 mantuvieron al mismo a lo largo del año.

En total son 25 los entrenadores que dejaron su cargo en lo que va del año, desde que inició el Torneo Apertura a finales de enero. El promedio actual es de una salida cada poco más de nueve días.

El equipo que más veces cambió de director técnico fue San Lorenzo. Arrancó el año con Damián Ayude, luego pasó Gustavo Álvarez y también se fue Néstor Gorosito, para que actualmente esté en el cargo Rubén Darío Insúa. Además, tuvo dos interinatos en el medio de esto.

River es otro de los grandes que tuvo cambios importantes de entrenador. Luego de iniciar la temporada con Marcelo Gallardo al mando, el ‘Muñeco’ dejó su cargo y llegó Coudet, quien estuvo poco tiempo al mando y presentó la renuncia luego de la eliminación en la Copa Sudamericana.

La particularidad de este año, es que los cinco grandes tuvieron cambios de entrenadores. Esto se debe a que Gustavo Costas dejó su cargo en Racing, Claudio Úbeda no renovó su contrato en Boca, mientras que en Independiente Gustavo Quinteros también presentó la renuncia.

Los 26 entrenadores que se fueron en el fútbol argentino en 2026

Daniel Oldrá – Instituto.

Eduardo Domínguez – Estudiantes de La Plata.

Favio Orsi-Sergio Gómez – Newell’s Old Boys.

Hugo Colace – Atlético Tucumán.

Marcelo Gallardo – River Plate.

Iván Delfino – Estudiantes (RC).

Damián Ayude – San Lorenzo.

Guillermo Farré – Aldosivi.

Ariel Broggi – Gimnasia (M).

Gustavo Benítez – Riestra.

Fernando Zaniratto – Gimnasia La Plata.

Gerardo Acuña – Estudiantes (RC).

Mariano Soso – Defensa y Justicia.

Carlos Tevez – Talleres.

Gustavo Costas – Racing Club.

Claudio Úbeda – Boca Juniors.

Rubén Darío Insúa – Barracas Central.

Gustavo Álvarez – San Lorenzo.

Lucas Pusineri – Central Córdoba.

Walter Zunino – Platense.

Gustavo Quinteros – Independiente.

Eduardo Coudet – River Plate.

Israel Damonte – Aldosivi.

Jorge Sampaoli – Talleres.

Néstor Gorosito – San Lorenzo.

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Los 10 entrenadores que se mantienen en su cargo

Alfredo Berti (Independiente Rivadavia)

Guillermo Barros Schelotto (Vélez)

Argentinos Juniors (Argentinos Juniors)

Jorge Almirón(Rosario Central)

Ricardo Zielinski (Belgrano)

Mauricio Pellegrino(Lanús)

Diego Martínez (Huracán)

Leonardo Madelón (Unión)

Facundo Sava (Sarmiento)

Pedro Troglio (Banfield)

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