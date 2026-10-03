Boca pisó fuerte en el inicio de la fecha 11 y escaló posiciones tanto en la Zona A del Clausura como en la tabla anual. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena superaron 3 a 0 a Unión en La Bombonera con goles de Lautaro Di Lollo y Leonel Flores por duplicado.
En la goleada ante Unión, Boca tuvo varios puntos altos, entre ellos aparece el nombre de Leandro Lozano, el lateral por derecha uruguayo que llegó en el último mercado de pases. En la conferencia de prensa posterior al partido, Arruabarrena lo llenó de elogios y le mandó un mensaje a Forlán, entrenado de la Selección de Uruguay.
“Es jerarquía, sabemos lo que nos podía dar, no hablaré mucho porque después Forlán lo cita y las fechas vienen complicadas… defiende, sabe atacar espacios y técnicamente es bueno, se ha acoplado a las sociedades que nos gustan, los compañeros lo van conociendo”, afirmó el Vasco.
Leandro Lozano ante Unión. (Foto: Getty).
Además, agregó: “Con Blanco las bandas son importantes, la combinación con los extremos. Contento con el equipo, será otro mes cargado de partidos, el embudo se hace más finito, los partidos son más duros, más importantes con otra carga de presión y los chicos dicen presente”.
Qué se le viene a Boca
- Viernes 9 de Octubre: vs. Instituto de Córdoba (V) — Torneo Clausura
- Martes 13 de Octubre: vs. Vasco da Gama (L) — Copa Sudamericana (Semifinal – Ida)
- Domingo 18 de Octubre: vs. Talleres de Córdoba (L) — Torneo Clausura
- Martes 20 de Octubre: vs. Vasco da Gama (V) — Copa Sudamericana (Semifinal – Vuelta)
- Domingo 25 de Octubre: vs. Independiente (V) — Torneo Clausura
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Las posiciones del Clausura
DATOS CLAVE
- Boca goleó 3-0 a Unión en La Bombonera por la fecha 11 del Clausura.
- Lautaro Di Lollo y Leonel Flores anotaron los goles del triunfo de Boca Juniors.
- Rodolfo Arruabarrena elogió el rendimiento de Leandro Lozano en la victoria xeneize.