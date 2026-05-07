Mientras el Titán analiza su próximo paso como entrenador, reveló que está en contacto con el destacado goleador europeo.

Para hablar de Boca Juniors, Martín Palermo siempre es palabra autorizada por ser uno de los máximos ídolos de la institución. Pero si el tópico es sobre goleadores para el Xeneize, la palabra del Titán pasa a ser sagrada por tratarse del máximo artillero del club.

El entrenador de 52 años, que espera por un nuevo desafío para reiniciar su carrera en los bancos, habló sobre la actualidad de Boca en entrevista con el canal Te Dejo En Orsai y entregó una perlita sobre un goleador de calibre internacional.

Al atacante mundialista en Sudáfrica 2010 le preguntaron sobre algún famoso con el que tenga contacto por las redes sociales y nombró a André-Pierre Gignac, jugador de Tigres con pasado por Olympique de Marsella y la Selección de Francia.

Gignac con la camiseta de Tigres. (Foto: Getty)

“Nos cruzamos en un momento y ahora nos hablamos. Tenemos comunicación”, reveló Palermo sobre este cónclave entre delanteros con más de 300 goles en sus carreras. Y luego señaló que el perfil de Gignac estaba a la medida del club de la Ribera: “Era ideal para Boca”.

Publicidad

Palermo señaló a Bareiro como el mejor goleador del fútbol argentino

Pasando a la actualidad, el Titán no tuvo dudas en nombrar a Adam Bareiro como el mejor en su posición en la Liga Profesional. “Hoy está bien, lo tiene merecido. Es un chico que me dio buenos resultados en el momento en el que lo necesité”, recordó el 2025 con ambos en Fortaleza.

Y se extendió haciendo referencia a su trabajo con él como entrenador: “Se siente gratificante haberlo visto, poder ayudarlo y haber mejorado en ese aspecto es lo que uno disfruta como jugador”.

Además, contó cuál fue el consejo que le dio a Bareiro cuando supo que Boca lo tenía en carpeta para reforzarse con él en el arranque de 2026: “Le dije que si tenía esa posibilidad había que disfrutarla. Aprovechar también ese momento en el que venía”.

Publicidad

Paredes, el mejor del fútbol argentino

En el plano general entre todos los jugadores del medio local, Palermo también optó por destacar a un futbolista de Boca: “Por el momento, obviamente, es Paredes. Creo que es el distinto de este fútbol. Demuestra su nivel y destaca no solo en Boca, sino en todo el fútbol argentino”.

Datos clave