El equipo de Rodolfo Arruabarrena ya se consagró en la Tabla Anual y en la Copa Sudamericana, pero puede seguir dando vueltas.

Después de varios años realmente adversos, Boca ha enderezado el rumbo. De hecho, el Xeneize está diseñando un 2026 más que interesante, habiéndole ganado los dos Superclásicos en disputa a River y consagrándose tanto en la Tabla Anual como en la Copa Sudamericana. Inclusive, cuenta con un panorama todavía más interesante.

Sin ir más lejos, después de dichos dos títulos ya consumados, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena cuentan con la posibilidad de cosechar otros tres galardones en lo que resta del 2026 y hasta cinco más, contabilizando el 2027. Sin ningún tipo de dudas, un horizonte para que se ilusionen todos y cada uno de sus hinchas.

Los otros títulos que puede sumar Boca en 2026

Para empezar, pensando en lo que resta del año, los de La Ribera disputarán la gran final de la Copa Argentina contra Platense, el miércoles 2 de diciembre. En paralelo, Boca se prepara para afrontar los octavos de final del Torneo Clausura 2026, instancia en la que recibirán a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera.

Si el Xeneize logra dejar en el camino al combinado cuyano, se meterá entre los cuatro mejores equipos de la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino, quedando en una muy buena posición con vistas al resto de la competición. Por ende, el sueño de multiplicar los festejos está más latente que nunca.

Pero hay más en el corto plazo. Es que, si Boca se corona en el Torneo Clausura, se clasificará, directo y sin escalas, rumbo al Trofeo de Campeones. Se trata de un partido único contra quien supo ser el vencedor en el Torneo Apertura de este mismo año. Es decir, en ese hipotético escenario, chocaría contra Belgrano de Córdoba.

Boca festejando la Sudamericana. (Foto: Getty)

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Los títulos que puede ganar Boca en 2027

Ya pensando en 2027, Boca también tendrá un panorama interesante. Es que, de movida, va a disputar la Recopa Sudamericana contra el ganador de la Copa Libertadores, contemplando que la gran final será entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras. Y, lógicamente, se clasificó para la Copa Libertadores, por lo que contará con la opción de ganarla después de dos décadas.

Pero eso no es todo. Por el contrario, debido al hecho de ganar la Tabla Anual, los de Arruabarrena se aseguraron un lugar en la Supercopa Internacional, donde chocarán con el ganador del Trofeo de Campeones. Y, si el Xeneize gana ese encuentro, se clasificará también para la Recopa de Campeones. Un cúmulo de grandes opciones.

Y lo más interesante es que la historia no se detiene allí: si Boca le gana la final de la Copa Argentina a Platense, jugará la Supercopa Argentina. Naturalmente, este abanico de opciones se genera mientras, en paralelo, los de La Ribera afrontarán los certámenes domésticos habituales, por lo que los títulos en juego serían todavía más.

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DATOS CLAVE

2 de diciembre: Boca disputará la final de la Copa Argentina ante Platense.

Copa Sudamericana: Boca se consagró campeón del torneo bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena.

Torneo Clausura 2026: Boca jugará los octavos de final recibiendo a Independiente Rivadavia.