El argentino terminó 6° y el francés 5°, lo que significó que sumaron 8 y 10 unidades para el campeonato de constructores.

Este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Las Vegas, en una nueva edición del Campeonato 2026 de la Fórmula 1. En ese sentido, el ganador de la carrera fue Max Verstappen, pero el foco está puesto en que Franco Colapinto terminó 6° y Pierre Gasly quedó 5°, lo que significó la mejor carrera en conjunto para Alpine en la actual temporada.

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Franco Colapinto sumó puntos en Las Vegas.

Lo cierto es que la FIA otorga una buena suma de dinero por cada punto cosechado durante una carrera. En medio de ese contexto, el argentino sumó 8 unidades y el francés aportó otros 10 porotos para la lucha de constructores, que es lo primordial para la escudería en esta recta final. Así las cosas, los pilotos cosecharon un monto sustancial.

Sin más preámbulos, Colapinto y Gasly le dieron 26.386.380 de dólares a Alpine, a raíz de haber salido en 6° y 5° lugar respectivamente en el Gran Premio de Las Vegas. En ese sentido, para desmenuzar los números la suma se dio de la siguiente manera: Franco brindó 11.727.280 y Pierre los 14.659.100 restantes para completar la cifra total percibida.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

¿Cuánto vale cada punto ganado en una carrera de la Fórmula 1?

Durante la temporada de la Fórmula 1, la FIA destinó un monto récord para los puntos que cada escudería obtenía carrera a carrera. El pozo total en la campaña es de 3.870 millones, repartidos equitativamente punto por punto. Aplicando las matemáticas, cada punto que se obtiene simboliza U$D1.465.910. Es decir, una sola unidad en la Fórmula 1 es casi un millón y medio de dólares.

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