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Boca Juniors

¿Boca obtuvo un cupo para traer un refuerzo por la lesión de Tomás Belmonte?

El mediocampista de 28 años sufrió la rotura de meniscos de la rodilla derecha y quedó descartado hasta 2027.

Tomás Belmonte no volverá a jugar en Boca hasta 2027
© Getty ImagesTomás Belmonte no volverá a jugar en Boca hasta 2027

Tomás Belmonte se lesionó de gravedad en el entrenamiento del miércoles y Boca Juniors perdió a una pieza importante en la mitad de la cancha. El exfutbolista de Lanús sufrió la rotura de meniscos de la rodilla derecha y no volverá a los terrenos de juego hasta 2027.

Al tratarse de una lesión de gravedad, se instaló la duda sobre si el Xeneize tiene o no la posibilidad de incorporar a un nuevo futbolista para tapar el hueco que deja Belmonte.

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Tomás Belmonte pidió perdón luego de convertirle a Lanús (Getty Images)

Tomás Belmonte pidió perdón luego de convertirle a Lanús (Getty Images)

Las normativas vigentes le permiten a los clubes incorporar a un jugador fuera del período del mercado de pases en caso de lesiones de gravedad, pero el plazo para hacerlo se encuentra vencido debido a que esto tiene que ser antes de que se dispute el 70% de los partidos del Torneo Clausura. Por este motivo, Boca no puede sumar un refuerzo para reemplazar a Belmonte en el plano local.

Rodolfo Arruabarrena tendrá que solucionar con lo que ya tiene en el plantel para lo que resta del Torneo Clausura y la Copa Argentina. Nombres como Williams Alarcón o Camilo Rey Domenech podrían empezar a tener más minutos.

Boca sí puede incorporar para la Copa Sudamericana

En el plano internacional la situación es distinta. Y es que Conmebol permite realizar hasta tres modificaciones en la lista de buena fe a partir de semifinales. En este contexto, Boca puede salir a buscar refuerzos para la recta final de la Copa Sudamericana, pero una restricción: el jugador no debe haber sido inscripto por otro club en la fase final del mismo certamen.

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  • Tomás Belmonte (rotura de meniscos)
  • Adam Bareiro (lesión de espalda)
  • Tomás Aranda (tobillo fracturado)
  • Agustín Marchesín (rotura de ligamentos cruzados)
  • Álvaro Montero (citado con la Selección de Colombia)
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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