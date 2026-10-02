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Liga Profesional

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 de la Liga Profesional

Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentan este sábado 3 de octubre, en el Estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 11 de la Liga Profesional. Los detalles de la televisación.

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo de Almagro, Liga Profesional
Defensa y Justicia vs. San Lorenzo de Almagro, Liga Profesional

Defensa y Justicia llega como el equipo que mejor viene en el arranque del semestre y el sábado 3 de octubre quiere confirmarlo en el Estadio Norberto Tomaghello ante un San Lorenzo que necesita reaccionar.

El Halcón de Varela pelea arriba y no quiere perder pisada en la lucha por los puestos de clasificación, mientras que San Lorenzo busca cortar una racha floja que lo empieza a alejar de la parte alta de la tabla.

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Horario del partido

  • Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Defensa y Justicia es tercero con 18 puntos en 10 partidos y no pierde en sus últimas dos presentaciones: viene de empatar 2-2 como visitante frente a Central Córdoba y antes había goleado 2-0 a Gimnasia de Mendoza en su cancha. Antes de esa racha había caído 0-1 contra Lanús, pero el equipo muestra regularidad y se metió entre los candidatos a seguir arriba.

San Lorenzo, en cambio, es décimo con 11 unidades y atraviesa un momento irregular. Cayó 0-2 como local frente a Boca Juniors en su última salida, luego de un empate 1-1 con Independiente y un triunfo ajustado por 1-0 ante Talleres. El equipo necesita un triunfo afuera para no perderle pisada a los de arriba.

El historial entre Defensa y Justicia y San Lorenzo

El historial está parejo: de los 18 enfrentamientos entre ambos, Defensa y Justicia ganó 8, San Lorenzo 7 y hubo 3 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local de este sábado (25 contra 23). El antecedente más reciente fue un triunfo contundente de Defensa y Justicia por 5-2 en marzo, cuando jugó de visitante, lo que deja a los de Varela con el envión anímico de cara a este duelo.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/03/2026San Lorenzo vs. Defensa y Justicia2-5Liga Profesional Argentina
22/09/2024Defensa y Justicia vs. San Lorenzo0-0Liga Profesional Argentina
06/04/2024San Lorenzo vs. Defensa y Justicia0-2Liga Profesional Argentina
24/11/2023Defensa y Justicia vs. San Lorenzo1-0Copa Argentina
12/11/2023Defensa y Justicia vs. San Lorenzo0-1Liga Profesional Argentina
08/05/2023San Lorenzo vs. Defensa y Justicia0-0Liga Profesional Argentina
05/09/2022Defensa y Justicia vs. San Lorenzo0-0Liga Profesional Argentina
22/02/2022San Lorenzo vs. Defensa y Justicia3-4Liga Profesional Argentina
26/09/2021San Lorenzo vs. Defensa y Justicia2-1Liga Profesional Argentina
25/03/2021San Lorenzo vs. Defensa y Justicia0-2Copa Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Independiente vs. Instituto — viernes 2 de octubre, 19:15 hs
  • Boca Juniors vs. Unión — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
  • Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
  • Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
  • Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
  • Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
  • Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
  • Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
  • Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 11 de la Liga Profesional.
  • El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Defensa y Justicia suma 18 puntos en el torneo.
  • San Lorenzo suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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