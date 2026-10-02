Defensa y Justicia vs. San Lorenzo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 de la Liga Profesional

Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentan este sábado 3 de octubre, en el Estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 11 de la Liga Profesional. Los detalles de la televisación.

Defensa y Justicia llega como el equipo que mejor viene en el arranque del semestre y el sábado 3 de octubre quiere confirmarlo en el Estadio Norberto Tomaghello ante un San Lorenzo que necesita reaccionar.

El Halcón de Varela pelea arriba y no quiere perder pisada en la lucha por los puestos de clasificación, mientras que San Lorenzo busca cortar una racha floja que lo empieza a alejar de la parte alta de la tabla.

Horario del partido

Argentina: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Defensa y Justicia es tercero con 18 puntos en 10 partidos y no pierde en sus últimas dos presentaciones: viene de empatar 2-2 como visitante frente a Central Córdoba y antes había goleado 2-0 a Gimnasia de Mendoza en su cancha. Antes de esa racha había caído 0-1 contra Lanús, pero el equipo muestra regularidad y se metió entre los candidatos a seguir arriba.

San Lorenzo, en cambio, es décimo con 11 unidades y atraviesa un momento irregular. Cayó 0-2 como local frente a Boca Juniors en su última salida, luego de un empate 1-1 con Independiente y un triunfo ajustado por 1-0 ante Talleres. El equipo necesita un triunfo afuera para no perderle pisada a los de arriba.

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El historial entre Defensa y Justicia y San Lorenzo

El historial está parejo: de los 18 enfrentamientos entre ambos, Defensa y Justicia ganó 8, San Lorenzo 7 y hubo 3 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local de este sábado (25 contra 23). El antecedente más reciente fue un triunfo contundente de Defensa y Justicia por 5-2 en marzo, cuando jugó de visitante, lo que deja a los de Varela con el envión anímico de cara a este duelo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/03/2026 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia 2-5 Liga Profesional Argentina 22/09/2024 Defensa y Justicia vs. San Lorenzo 0-0 Liga Profesional Argentina 06/04/2024 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia 0-2 Liga Profesional Argentina 24/11/2023 Defensa y Justicia vs. San Lorenzo 1-0 Copa Argentina 12/11/2023 Defensa y Justicia vs. San Lorenzo 0-1 Liga Profesional Argentina 08/05/2023 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia 0-0 Liga Profesional Argentina 05/09/2022 Defensa y Justicia vs. San Lorenzo 0-0 Liga Profesional Argentina 22/02/2022 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia 3-4 Liga Profesional Argentina 26/09/2021 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia 2-1 Liga Profesional Argentina 25/03/2021 San Lorenzo vs. Defensa y Justicia 0-2 Copa Argentina

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Independiente vs. Instituto — viernes 2 de octubre, 19:15 hs

Boca Juniors vs. Unión — viernes 2 de octubre, 21:30 hs

Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs

Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs

Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs

Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs

Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs

Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs

Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs

Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs

Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis