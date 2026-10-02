Defensa y Justicia vs. San Lorenzo en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 de la Liga Profesional

Defensa y Justicia llega como el equipo que mejor viene en el arranque del semestre y el sábado 3 de octubre quiere confirmarlo en el Estadio Norberto Tomaghello ante un San Lorenzo que necesita reaccionar.
El Halcón de Varela pelea arriba y no quiere perder pisada en la lucha por los puestos de clasificación, mientras que San Lorenzo busca cortar una racha floja que lo empieza a alejar de la parte alta de la tabla.
Horario del partido
- Argentina: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN Premium, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Defensa y Justicia es tercero con 18 puntos en 10 partidos y no pierde en sus últimas dos presentaciones: viene de empatar 2-2 como visitante frente a Central Córdoba y antes había goleado 2-0 a Gimnasia de Mendoza en su cancha. Antes de esa racha había caído 0-1 contra Lanús, pero el equipo muestra regularidad y se metió entre los candidatos a seguir arriba.
San Lorenzo, en cambio, es décimo con 11 unidades y atraviesa un momento irregular. Cayó 0-2 como local frente a Boca Juniors en su última salida, luego de un empate 1-1 con Independiente y un triunfo ajustado por 1-0 ante Talleres. El equipo necesita un triunfo afuera para no perderle pisada a los de arriba.
El historial entre Defensa y Justicia y San Lorenzo
El historial está parejo: de los 18 enfrentamientos entre ambos, Defensa y Justicia ganó 8, San Lorenzo 7 y hubo 3 empates, con una diferencia de goles mínima a favor del local de este sábado (25 contra 23). El antecedente más reciente fue un triunfo contundente de Defensa y Justicia por 5-2 en marzo, cuando jugó de visitante, lo que deja a los de Varela con el envión anímico de cara a este duelo.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/03/2026
|San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
|2-5
|Liga Profesional Argentina
|22/09/2024
|Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|06/04/2024
|San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|24/11/2023
|Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
|1-0
|Copa Argentina
|12/11/2023
|Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|08/05/2023
|San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|05/09/2022
|Defensa y Justicia vs. San Lorenzo
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|22/02/2022
|San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
|3-4
|Liga Profesional Argentina
|26/09/2021
|San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|25/03/2021
|San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
|0-2
|Copa Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Independiente vs. Instituto — viernes 2 de octubre, 19:15 hs
- Boca Juniors vs. Unión — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
- Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
- Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
- Newell's Old Boys vs. Lanús — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
- Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
- Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
- Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
- Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Defensa y Justicia y San Lorenzo se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 11 de la Liga Profesional.
- El partido se transmitirá por ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Defensa y Justicia suma 18 puntos en el torneo.
- San Lorenzo suma 11 puntos en el torneo.