Alineaciones de Defensa y Justicia y San Lorenzo por la Liga Profesional: formaciones probables

Se viene Defensa y Justicia vs. San Lorenzo este sábado 3 de octubre en el Estadio Norberto Tomaghello desde las 14:45 hora de Argentina por la Liga Profesional: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Defensa y Justicia y San Lorenzo
Defensa y Justicia:
- Aaron Molinas (lesión de rodilla; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Lucas Souto (lesión; vuelve en 1-2 semanas)
- César Pérez (ausencia; vuelve en 1 fecha)
San Lorenzo:
- Daniel Herrera (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Ignacio Perruzzi (lesión de tobillo; vuelve a principios de octubre de 2026)
- Martín Río (desgarro; vuelve en 1-2 semanas)
- Gonzalo Abrego (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Gustavo Del Prete (ausencia; vuelve en 1-2 semanas)
- Nicolás Blanco (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)
- Nahuel Barrios (rotura de ligamentos cruzados)
- Gaston Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Ezequiel Cerutti (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Manuel Insaurralde (expulsión; vuelve en 2 fechas)
Cómo llegan Defensa y Justicia y San Lorenzo
Defensa y Justicia viene de empatar 2-2 con Central Córdoba y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
San Lorenzo viene de caer 0-2 ante Boca Juniors y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Defensa y Justicia y San Lorenzo
Defensa y Justicia (4-3-3): Matias Borgogno, Fernando Aurelio Román Villalba, David Martinez, Damián Fernández, Valentin Loza, Julian Lopez, Santiago Sosa, David Barbona, Juan Gutierrez, Leandro Fernandez, Jeremias Lucco. DT: Julio Vaccari.
San Lorenzo (3-5-2): Jose Devecchi, Guzmán Corujo Bríccola, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Mathias de Ritis, Juan Cruz Rattalino Arana, Facundo Farias, Nicolas Tripichio, Ezequiel Herrera, Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Rubén Darío Insúa.
Suplentes de Defensa y Justicia: Esteban Lucero, Ezequiel Burdin, Tomas Perez, Tiziano Perrotta, Ayrton Portillo, Agustín Hausch, Maximiliano Porcel, Domingo Blanco, Demian Dominguez, Nazareno Roselli, Lautaro Amadé, Ramiro Gagliardi.
Suplentes de San Lorenzo: Teo Rodríguez Pagano, Facundo Gulli, Matías Reali, Agustin Ladstatter, Mauricio Cardillo, Diego Herazo, Facundo Altamirano, Juan Pablo Álvarez, Nahuel Arias, Alejo Cordoba, Franco Lorenzón.
La previa de Defensa y Justicia y San Lorenzo: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 3 de octubre
- Hora: 14:45 (hora de Argentina)
- Estadio: Estadio Norberto Tomaghello
- Historial: 18 cruces — Defensa y Justicia ganó 8, San Lorenzo ganó 7 y empataron 3
- Último antecedente: 16/03/2026: San Lorenzo 2-5 Defensa y Justicia
- Próximo partido de Defensa y Justicia: vs. Unión, sábado 10 de octubre
- Próximo partido de San Lorenzo: vs. Deportivo Riestra, domingo 11 de octubre