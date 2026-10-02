Suiza vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia visita a Suiza este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Suiza llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Eslovenia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suiza ganó 3-0 como visitante ante Escocia en la fecha anterior. Suiza está 5° en la tabla con 6 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Macedonia del Norte.

En su último compromiso, Eslovenia ganó 2-0 como local ante Macedonia del Norte. El conjunto marcha 17° con 4 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Escocia.

El historial entre Suiza y Eslovenia

Suiza y Eslovenia se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 7 triunfos de Suiza, 2 de Eslovenia y 2 empates.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 13/10/2025 Eslovenia vs. Suiza 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2025 Suiza vs. Eslovenia 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2015 Suiza vs. Eslovenia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/2014 Eslovenia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 15/10/2013 Suiza vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 07/09/2012 Eslovenia vs. Suiza 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 27/04/2004 Suiza vs. Eslovenia 2-1 Friendlies 11/02/2003 Eslovenia vs. Suiza 1-5 Friendlies 06/06/2001 Suiza vs. Eslovenia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/10/2000 Eslovenia vs. Suiza 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Publicidad

En síntesis