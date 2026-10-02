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Liga de Naciones

Suiza vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Switzerland vs. Slovenia, Liga de Naciones
Switzerland vs. Slovenia, Liga de Naciones

Eslovenia visita a Suiza este sábado 3 de octubre por la tercera jornada de la Liga de Naciones.

Suiza llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Eslovenia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

  • Argentina: 15:45 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suiza ganó 3-0 como visitante ante Escocia en la fecha anterior. Suiza está 5° en la tabla con 6 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Macedonia del Norte.

En su último compromiso, Eslovenia ganó 2-0 como local ante Macedonia del Norte. El conjunto marcha 17° con 4 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Escocia.

El historial entre Suiza y Eslovenia

Suiza y Eslovenia se enfrentaron 11 veces en los últimos años: 7 triunfos de Suiza, 2 de Eslovenia y 2 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/10/2025Eslovenia vs. Suiza0-0UEFA World Cup Qualifiers
08/09/2025Suiza vs. Eslovenia3-0UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2015Suiza vs. Eslovenia3-2UEFA European Championship Qualifiers
09/10/2014Eslovenia vs. Suiza1-0UEFA European Championship Qualifiers
15/10/2013Suiza vs. Eslovenia1-0UEFA World Cup Qualifiers
07/09/2012Eslovenia vs. Suiza0-2UEFA World Cup Qualifiers
27/04/2004Suiza vs. Eslovenia2-1Friendlies
11/02/2003Eslovenia vs. Suiza1-5Friendlies
06/06/2001Suiza vs. Eslovenia0-1UEFA World Cup Qualifiers
11/10/2000Eslovenia vs. Suiza2-2UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 13:00 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 15:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 13:00 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

  • Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Suiza suma 6 puntos tras vencer a Escocia y Macedonia del Norte.
  • Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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