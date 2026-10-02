Alineaciones de Colombia y Paraguay para el amistoso internacional en Estados Unidos

Colombia y Paraguay se ven las caras este viernes 2 de octubre desde las 21:00 horas en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, en un atractivo duelo correspondiente a la ventana de amistosos internacionales de la fecha FIFA.

El conjunto cafetero buscará aprovechar esta gira norteamericana para darle rodaje a nuevas figuras, mientras que la Albirroja llega a este compromiso con la misión de afianzar su idea de juego y consolidar a sus grandes baluartes de cara al futuro.

Las probables alineaciones de Colombia y Paraguay

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez (o Álvaro Angulo); Gustavo Puerta, Richard Ríos (o Jhon Solís), Jhon Arias; Yáser Asprilla, Carlos Andrés Gómez y Kevin Viveros. DT: Néstor Lorenzo.

Paraguay: Gastón Olveira (u Orlando Gill); Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Matías Galarza; Miguel Almirón, Julio Enciso y Róbert Morales. DT: Gustavo Alfaro.

La previa de Colombia y Paraguay: todo lo que tenés que saber