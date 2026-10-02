Martín Palermo, sincero sobre una hipotética final de Copa Argentina ante Boca: “Que sea otro equipo”

Este jueves por la noche, Platense clasificó a la semifinal de la Copa Argentina luego de haber vencido por 1-0 a Estudiantes de La Plata. Si bien todavía debe ganar un partido en el camino para disputar el título, del otro lado de la llave está Boca y todos los focos están puestos en eso. En ese sentido, Martín Palermo fue sincero sobre dicha hipotética final.

Martín Palermo, director técnico de Platense. (Getty Images)

Inmerso en un flojo presente en el Torneo Clausura 2026, todos los cañones del Calamar apuntan a hacer historia en el certamen de duelos de eliminación directa. Así las cosas, en esta instancia enfrentará a Atlético Tucumán -que viene de eliminar a Independiente Rivadavia-, con el objetivo puesto en decir presente en la gran final para luchar por el trofeo.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con TyC Sports, fue consultado sobre si quiere enfrentar a Boca en una hipotética final de Copa Argentina. “Tenés esa sensación de que preferís que sea otro equipo, obviamente“, aseguró Palermo en primera instancia, dando a entender que elegiría otro contrincante en un partido decisivo por el título.

Martín Palermo, director técnico de Platense. (Getty Images)

No conforme con esa declaración, redobló la apuesta y continuó con su relato. “Uno no quiere estar en una situación de emociones que se generan“, sentenció Martín, en referencia al sentimiento que tiene por el Xeneize tras sus inolvidables pasos como futbolista. Inmediatamente después, el histórico goleador también agregó: “Es entendible por mi parte“.

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Sin embargo, fiel a sus tan característica personalidad, fue muy cauto. “Primero tendremos que jugar el partido con Atlético Tucumán para saber si existe la posibilidad de llegar a una final“, manifestó el Titán poniendo paños fríos al pensamiento mediático sobre un enfrentamiento estelar entre él y el club que defendió durante gran parte de su carrera.

Martín Palermo, director técnico de Platense. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Después se verá si es con Boca o Banfield“, sentenció Palermo quitándole importancia al potencial contrincante en la final. Por último pero no menos importante, Martín culminó: “Pero hay que esperar y no anticiparnos a los hechos“.

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El cuadro final de la Copa Argentina 2026