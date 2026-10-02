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Torneo Clausura

Newell’s Old Boys vs. Lanús en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Newell's Old Boys y Lanús se enfrentan este sábado 3 de octubre, en el Estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 11 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Newell's Old Boys vs. Lanus, Torneo Clausura
Newell's Old Boys vs. Lanus, Torneo Clausura

Lanús visita a Newell's Old Boys este sábado 3 de octubre en el Estadio Marcelo Bielsa por la 11ª jornada del Torneo Clausura.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • Argentina: 17:00 hs
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Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max

La actualidad de ambos equipos

Newell's Old Boys ganó 1-0 como visitante ante Platense en la fecha anterior. Newell's Old Boys está 8° en la tabla con 16 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Vélez.

En su último compromiso, Lanús ganó 2-1 como local ante Estudiantes. El conjunto marcha 7° con 16 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Deportivo Riestra.

El historial entre Newell's Old Boys y Lanús

Newell's Old Boys y Lanús se enfrentaron 47 veces en los últimos años: 17 triunfos de Newell's Old Boys, 15 de Lanús y 15 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/03/2026Lanús vs. Newell's Old Boys5-0Liga Profesional Argentina
05/10/2024Newell's Old Boys vs. Lanús2-1Liga Profesional Argentina
31/01/2024Lanús vs. Newell's Old Boys0-2Liga Profesional Argentina
26/08/2023Newell's Old Boys vs. Lanús1-0Liga Profesional Argentina
21/05/2023Lanús vs. Newell's Old Boys1-0Liga Profesional Argentina
17/08/2022Newell's Old Boys vs. Lanús2-0Liga Profesional Argentina
20/09/2021Lanús vs. Newell's Old Boys1-2Liga Profesional Argentina
12/04/2021Lanús vs. Newell's Old Boys1-3Liga Profesional Argentina
07/12/2020Newell's Old Boys vs. Lanús3-1Liga Profesional Argentina
14/11/2020Lanús vs. Newell's Old Boys2-4Liga Profesional Argentina

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Boca Juniors vs. Unión — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
  • Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
  • Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — sábado 3 de octubre, 14:45 hs
  • Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
  • Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
  • Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
  • Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
  • Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
  • Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
  • Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs

En síntesis

  • Newell's Old Boys y Lanús se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Newell's Old Boys suma 16 puntos en el torneo.
  • Lanús suma 16 puntos tras vencer a Estudiantes, Deportivo Riestra y Defensa y Justicia.
Redacción Bolavip
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