Newell’s Old Boys vs. Lanús en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 11 del Torneo Clausura

Lanús visita a Newell's Old Boys este sábado 3 de octubre en el Estadio Marcelo Bielsa por la 11ª jornada del Torneo Clausura.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- Argentina: 17:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
La actualidad de ambos equipos
Newell's Old Boys ganó 1-0 como visitante ante Platense en la fecha anterior. Newell's Old Boys está 8° en la tabla con 16 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Vélez.
En su último compromiso, Lanús ganó 2-1 como local ante Estudiantes. El conjunto marcha 7° con 16 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Deportivo Riestra.
El historial entre Newell's Old Boys y Lanús
Newell's Old Boys y Lanús se enfrentaron 47 veces en los últimos años: 17 triunfos de Newell's Old Boys, 15 de Lanús y 15 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/03/2026
|Lanús vs. Newell's Old Boys
|5-0
|Liga Profesional Argentina
|05/10/2024
|Newell's Old Boys vs. Lanús
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|31/01/2024
|Lanús vs. Newell's Old Boys
|0-2
|Liga Profesional Argentina
|26/08/2023
|Newell's Old Boys vs. Lanús
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|21/05/2023
|Lanús vs. Newell's Old Boys
|1-0
|Liga Profesional Argentina
|17/08/2022
|Newell's Old Boys vs. Lanús
|2-0
|Liga Profesional Argentina
|20/09/2021
|Lanús vs. Newell's Old Boys
|1-2
|Liga Profesional Argentina
|12/04/2021
|Lanús vs. Newell's Old Boys
|1-3
|Liga Profesional Argentina
|07/12/2020
|Newell's Old Boys vs. Lanús
|3-1
|Liga Profesional Argentina
|14/11/2020
|Lanús vs. Newell's Old Boys
|2-4
|Liga Profesional Argentina
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Boca Juniors vs. Unión — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
- Independiente Rivadavia vs. Gimnasia — viernes 2 de octubre, 21:30 hs
- Defensa y Justicia vs. San Lorenzo — sábado 3 de octubre, 14:45 hs
- Atlético Tucumán vs. Barracas Central — sábado 3 de octubre, 17:00 hs
- Huracán vs. Aldosivi — domingo 4 de octubre, 14:45 hs
- Talleres vs. Belgrano — domingo 4 de octubre, 17:00 hs
- Argentinos Juniors vs. Tigre — domingo 4 de octubre, 19:15 hs
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing — domingo 4 de octubre, 21:30 hs
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba — lunes 5 de octubre, 16:45 hs
- Vélez vs. Platense — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Estudiantes vs. Gimnasia de Mendoza — lunes 5 de octubre, 19:00 hs
- Banfield vs. Rosario Central — lunes 5 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Newell's Old Boys y Lanús se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 11 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Newell's Old Boys suma 16 puntos en el torneo.
- Lanús suma 16 puntos tras vencer a Estudiantes, Deportivo Riestra y Defensa y Justicia.