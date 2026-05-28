Boca presentó una nueva camiseta en homenaje a la Copa Libertadores 2001: cuándo la estrena y los precios

Con un diseño muy parecido, Adidas lanzó una indumentaria por el 25° aniversario de la cuarta conquista de América del Xeneize.

Este jueves 28 de mayo, Boca presentó su nueva camiseta. De hecho, Adidas realizó esta flamante casaca en homenaje al 2001, año en el que el Xeneize conquistó su cuarta Copa Libertadores, debido a que se cumplen 25 años. En ese sentido, la estrena ante Universidad Católica en el encuentro correspondiente a la última fecha de la fase de grupos, donde se juega la clasificación.

Si bien en aquella época el conjunto de la ribera tenía Nike, la marca alemana realizó un deseño similar pero con un sello propio. Uno de los detalles más destacados es que el escudo está en el centro, es decir en la zona del pecho y no apenas sobre el sector izquierdo como habitualmente. Además, el logo de las tres líneas también está en el medio, justo encima de la insignia azul y oro.

Leandro Paredes, con la nueva camiseta de Boca. (@BocaJrsOficial)

Lo cierto es que Boca lanzó una nueva indumentaria en homenaje a la utilizada en 2001. La flamante camiseta tiene rasgos muy parecidos a los que mostraba hace 25 años y, a raíz del aniversario en el que se cumplió un cuarto de siglo, Adidas realizó un tributo. Como desde hace ya un tiempo, luce Betsson en el medio de la casaca, la casa de apuestas deportivas que tiene como sponsor.

En las mangas tiene a Cetrogar, mismo patrocinador que ya contaba en la temporada anterior, por lo que no es una gran novedad. En la zona superior de la espalda, sostiene: “25 años, 2001”. Ya en lo tradicional, el apellido de los futbolistas se encuentra arriba, en el medio el número de cada protagonista y por debajo está DIRECTV, también hace años asociado con el Xeneize.

Leandro Paredes, con la nueva camiseta de Boca. (@BocaJrsOficial)

Publicidad

Además de la camiseta ya mencionada, también se presentó una indumentaria completa. En ese sentido, Boca y Adidas lanzaron el short y las medias, que cuentan con un tono de azul idéntico para acompañar la casaca titular. Por otro lado, ya está disponible una remera de vestir, con una imagen de Sudamérica y el emblema “25 años, 2001”, junto al escudo y el logo de la marca.

A 25 años de un Bicampeonato inolvidable. 💙💛💙



Nueva camiseta Aniversario de Boca, ya disponible 🔗 pic.twitter.com/Tl4BcdXrTW — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 28, 2026

Los precios de la nueva indumentaria de Boca

Camiseta de hombre: $169.999 .

. Camiseta de mujer: $149.999 .

. Camiseta de niños: $119.999 .

. Remera de vestir: $89.999 .

. Short: $79.999 .

. Medias largas: $24.999.