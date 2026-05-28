Ranking en vivo: en qué puesto quedó Juan Manuel Cerúndolo tras ganarle a Jannik Sinner en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo en Roland Garros y derrotó a Jannik Sinner en el duelo correspondiente a la segunda ronda del Grand Slam parisino. El italiano se imponía cómodamente por 6/3, 6/2 y 5/2, pero cuando sacaba para partido empezó a sentir molestias físicas, probablemente un golpe de calor y eso lo sacó del partido. El argentino aprovechó la oportunidad y se quedó con el partido: ganó el tercer parcial por 7/5 y los siguientes dos por 6/1 cada uno.

Lógicamente fue la victoria más importante en la carrera de Juan Manuel Cerúndolo, que llegó a Roland Garros como número 56 del mundo, pero que a partir de este triunfo subió en el ranking en vivo siete puestos más: actualmente está en la posición 49 y podría seguir subiendo.

¿Contra quién juega Juan Manuel Cerúndolo por la tercera ronda?

El próximo sábado, en horario a confirmar, Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al vencedor de Vit Kopriva y Martín Landaluce. Cabe destacar que es la mejor actuación de Juanma en el Grand Slam parisino y ahora tiene la oportunidad de llegar a los octavos de final. Si bien Kopriva y Landaluce son tenistas duros, Cerúndolo tiene todo lo necesario para ganar, especialmente después de superar a Jannik Sinner.

Cerúndolo derrotó a Sinner. (Foto: Getty).

Los argentinos en el ranking en vivo

23° – Francisco Cerúndolo

29° – Tomás Martín Etcheverry

38° – Mariano Navone

48° – Thiago Tirante

49° – Juan Manuel Cerúndolo

DATOS CLAVE

Juan Manuel Cerúndolo avanzó a la tercera ronda de Roland Garros tras eliminar a Jannik Sinner.

avanzó a la tercera ronda de Roland Garros tras eliminar a Jannik Sinner. El tenista argentino escaló provisionalmente siete posiciones en el ranking, alcanzando el puesto 49 .

. El próximo sábado jugará frente al ganador del cruce entre Vit Kopriva y Martín Landaluce.