Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe y le ganó a Sinner en Roland Garros

El número 1 del mundo sufrió un golpe de calor cuando estaba por cerrar el partido en el tercer set y el argentino lo supo aprovechar.

Cuando se sorteó el cuadro principal de Roland Garros, Juan Manuel Cerúndolo sabía que en segunda ronda tendría un duro escollo: Jannik Sinner. El argentino de 24 años superó al británico Fearnley en primera y accedió a la siguiente instancia, donde se enfrentó al número 1 del mundo. En un partido que tuvo de todo, Cerúndolo se impuso al italiano por 3/6, 2/6, 7/5, 6/1 y 6/1.

Fue un partido atípico producto de la situación que protagonizó Jannik Sinner. El italiano sacaba 5 a 2 en el tercer set, pero empezó a mostrar algunas molestias físicas, el argentino quebró, luego mantuvo y el número 1 del mundo volvió a sacar para partido, pero allí se puso de manifiesto sus problemas y cuando iba 0/40 pidió médico e ir al baño.

En ese instante no quedó claro qué le pasaba a Jannik Sinner, si estaba acalambrado o si tenía un golpe de calor. El reglamento indica que si son calambres no se puede pedir médico, pero esa lesión es subjetiva y hubo ciertas dudas en cuanto el italiano recibió la asistencia médica.

Sinner dialoga con la umpire antes de ir al baño. (Foto: Getty).

Cerúndolo hizo los deberes

El argentino no sintió la presión de tener que llevar el ritmo del partido. Jugó concentrado, intentó hacerlo mover a Sinner y jugó un partido sólido, siempre comprendiendo que el número 1 del mundo estaba dolorido y su movilidad era reducida. En el tercer set no dudó y se llevó 7/5 y en los últimos dos no levantó el pie del acelerador, no intentó hacer nada extraño y mantuvo su juego. Gran mérito del argentino.

¿Qué se le viene a Cerúndolo?

Juan Manuel Cerúndolo, luego de conseguir la victoria más importante de su carrera enfrentará por la tercera ronda de Roland Garros al vencedor de Vit Kopriva y Martín Landaluce. Dicho encuentro será el próximo sábado.

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