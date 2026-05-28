Juan Manuel Cerúndolo dio el golpe y le ganó a Sinner en Roland Garros

Cuando se sorteó el cuadro principal de Roland Garros, Juan Manuel Cerúndolo sabía que en segunda ronda tendría un duro escollo: Jannik Sinner. El argentino de 24 años superó al británico Fearnley en primera y accedió a la siguiente instancia, donde se enfrentó al número 1 del mundo. En un partido que tuvo de todo, Cerúndolo se impuso al italiano por 3/6, 2/6, 7/5, 6/1 y 6/1.
Fue un partido atípico producto de la situación que protagonizó Jannik Sinner. El italiano sacaba 5 a 2 en el tercer set, pero empezó a mostrar algunas molestias físicas, el argentino quebró, luego mantuvo y el número 1 del mundo volvió a sacar para partido, pero allí se puso de manifiesto sus problemas y cuando iba 0/40 pidió médico e ir al baño.
En ese instante no quedó claro qué le pasaba a Jannik Sinner, si estaba acalambrado o si tenía un golpe de calor. El reglamento indica que si son calambres no se puede pedir médico, pero esa lesión es subjetiva y hubo ciertas dudas en cuanto el italiano recibió la asistencia médica.
Sinner dialoga con la umpire antes de ir al baño. (Foto: Getty).
Cerúndolo hizo los deberes
El argentino no sintió la presión de tener que llevar el ritmo del partido. Jugó concentrado, intentó hacerlo mover a Sinner y jugó un partido sólido, siempre comprendiendo que el número 1 del mundo estaba dolorido y su movilidad era reducida. En el tercer set no dudó y se llevó 7/5 y en los últimos dos no levantó el pie del acelerador, no intentó hacer nada extraño y mantuvo su juego. Gran mérito del argentino.
¿Qué se le viene a Cerúndolo?
Solana Sierra doblegó a Paolini y consiguió la victoria más importante de su carrera para instalarse en la tercera ronda de Roland Garros
Juan Manuel Cerúndolo, luego de conseguir la victoria más importante de su carrera enfrentará por la tercera ronda de Roland Garros al vencedor de Vit Kopriva y Martín Landaluce. Dicho encuentro será el próximo sábado.
DATOS CLAVE
- Juan Manuel Cerúndolo derrotó al número 1 del mundo, Jannik Sinner, en Roland Garros.
- El tenista argentino remontó un partido increíble tras perder los dos primeros sets en París.
- El jugador Jannik Sinner evidenció serias molestias físicas cuando sacaba para partido en el tercer parcial.