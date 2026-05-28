Franco Mastantuono regresó al Monumental y dividió la opinión de los hinchas de River

El volante de Real Madrid estuvo presente en el estadio del Millonario. Algunos hinchas pidieron por su vuelta, mientras que otros siguen enojados con él.

En el marco de la última fecha del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, en el Más Monumental, River goleó 3 a 0 a Blooming de Bolivia y de esta manera terminó como segundo mejor puntero del certamen, por lo que definirá gran parte de las llaves en condición de local.

Durante este encuentro, una de las cámaras de la transmisión captó la presencia de Franco Mastantuono en el estadio. El volante de Real Madrid reapareció viendo a su ex club por primera vez desde que llegó al elenco español a mediados del año pasado a cambio de 45 millones de dólares.

Rápidamente en las redes sociales se viralizaron estas imágenes y allí se dividieron las opiniones de los hinchas del Millonario. Por un lado, unos pidieron por su regreso al club, aunque sea a préstamo, mientras que por el otro mostraron su enojo por su rápida salida de la institución.

Mastantuono viendo a River en el Monumental pic.twitter.com/UMvOcFwbRQ — 𝙈𝘼𝙓𝙄 (@maxpugliese92) May 28, 2026

“Que entre a jugar que lo necesitamos”, “No lo dejen salir”, “¿Y si se queda a préstamo”, “Cierren el Monumental, que no se vaya”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas que pidieron su regreso, mientras que otros respondieron: “Ojalá no vaya al Mundial”, “Se fue por fama”, “Vuelve el perro arrepentido”.

En cuanto al futuro de Mastantuono, por el momento se encuentra en Argentina a la espera de saber si estará convocado por Lionel Scaloni para jugar el Mundial con la Albiceleste, ya que forma parte de la lista de los 55 que tienen chances de entrar en la convocatoria final de 26 jugadores.

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Por otro lado, también es una incógnita su continuidad en Real Madrid. El próximo DT que llegue será el encargado de definir si se quedará o si debe salir a préstamo a sumar minutos en otro lado. Por el lado del club no ven con malos ojos una cesión como ocurrió con Nico Paz.

Los números de Franco Mastantuono en la temporada

En su primera temporada como jugador de Real Madrid, el mediocampista ofensivo de 18 años disputó un total de 35 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó una asistencia. Además recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 1484 minutos en cancha.

Datos claves

River Plate goleó 3-0 a Blooming y terminó como segundo mejor puntero del torneo.

goleó 3-0 a Blooming y terminó como segundo mejor puntero del torneo. Franco Mastantuono regresó al Monumental tras su venta por 45 millones de dólares .

regresó al Monumental tras su venta por . El volante anotó tres goles en 35 partidos durante su temporada con Real Madrid.