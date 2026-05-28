A 14 días del Mundial, Neymar sufrió una lesión y preocupa a la Selección de Brasil

El crack de 34 años tendrá varias semanas de recuperación y se perdería los próximos tres partidos de la Verdeamarela.

Solamente faltan 14 días para la Copa del Mundo 2026 y a partir de este momento, cada cuestión física es determinante. En ese sentido, Neymar Júnior sufrió una lesión muscular y activó las alarmas en la intimidad de la Selección de Brasil. Con ese panorama sobre la mesa, cada jornada será fundamental para saber cómo llegará a la cita máxima que será en Norteamérica.

Cabe recordar que su último partido fue el 17 de mayo, en la derrota de Santos por 0-3 ante Coritiba. Luego de aquel episodio, no jugó tres encuentros consecutivos por problemas en la pantorrilla, ya que se ausentó frente a San Lorenzo y Cuenca por la Copa Sudamericana y Gremio por el ámbito doméstico, lo que empezó a despertar el susto que ahora se acaba de confirmar.

Neymar Júnior, figura de la Selección de Brasil. (Getty Images)

Lo cierto es que, a 14 días del Mundial, Neymar afronta una recuperación de entre 2 y 3 semanas. Dicho tiempo es el estipulado, tal como lo indican los plazos médicos, aunque la proximidad de la Copa del Mundo podría acelerar el proceso. En ese sentido, el astro brasileño sufrió un desgarro grado 2 en la pantorrilla, que le impide hacer su mejor preparación para representar a Brasil en la cita máxima.

Un dato importante a tener en cuenta es que se perderá los amistosos previos al Mundial 2026. La Verdeamarela organizó compromisos contra Panamá el domingo 31 y ante Egipto el sábado 6 de junio. Por otro lado, está en duda para el debut frente a Marruecos, partido que se llevará a cabo el sábado 13 de junio, es decir 16 días después de confirmarse la lesión que padece.

Neymar Júnior, astro brasileño de Santos. (Getty Images)

Publicidad

Vale resaltar que Neymar utilizará la número 10, a pesar de que las versiones indicaban que Carlo Ancelotti le iba a quitar el dorsal que usa hace más de 13 años. De hecho, los rumores sostenían que Vinícius Júnior podría portar la camiseta más histórica de la Selección de Brasil, pero finalmente se confirmó que será propiedad del crack de Santos, como habitualmente sucedía.

Neymar Júnior, figura de la Selección de Brasil. (Getty Images)

“No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el ’10′ es para Neymar, eso es obvio”, sostuvo el extremo del Merengue en una entrevista con el youtuber brasileño CazeTV. Tras cortar el misterio con respecto a la camiseta para el capitán de Santos, se confirma que por cuarta edición mundialista consecutiva llevará un número tan emblemático debajo de su nombre.

Publicidad

El fixture de Brasil en el Mundial 2026

La lista de convocados de Brasil para el Mundial