En España confirman la primera oferta formal de Barcelona por Julián Álvarez: “Ha llegado el día”

Hubo reunión entre Deco y Fernando Hidalgo, también oferta por escrito de club a club. Las gestiones ingresaron a etapa de definición y todo indica que el delantero cambiará de club tras el Mundial.

Barcelona está cada vez más cerca de cerrar el fichaje de Julián Álvarez que viene persiguiendo desde hace más de un año. Según avanzaron este jueves en El Chiringuito, desde el club culé ya presentaron la primera oferta formal al Atlético de Madrid, sabiendo que el jugador ejercerá presión para salir.

Según el periodista Jota Jordi, quien fue el encargado de confirmar el ofrecimiento, el delantero argentino “está haciendo un esfuerzo brutal por jugar en el Barça”, no solo por haber rechazado otras propuestas que recibió de parte de Arsenal y PSG, sino especialmente porque desde el mes de febrero dejó clara esa postura en una reunión que mantuvo con la dirigencia.

“Le dieron la palabra de que si a final de temporada quería salir, si quería jugar en el Barça, el club le pondría todas las facilidades posibles para que pueda cumplir su sueño. Ha llegado el día de que el Atlético de Madrid cumpla con su palabra”, agregó.

La primera oferta presentada por Barcelona sería de 120 millones de euros, cuando el Atleti espera obtener 150 millones para dejarlo salir. El monto ofrecido por el club culé, de todos modos, no sería más que un sondeo del terreno y en caso de entender que las condiciones están dadas tal y como parece, no dudarán en mejorar la cifra.

🚨 EXCLUSIVA @jotajordi13 🚨



👉 "Julián Alvarez está haciendo un esfuerzo brutal por jugar en el Barça".



🔙 "En febrero, el Atleti dio su palabra de que le pondría facilidades para cumplir su sueño". pic.twitter.com/STYsapxqEo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 28, 2026

Cabe destacar que Julián Álvarez viene de desestimar una importante mejora salarial para extender su vínculo con el equipo madrileño hasta 2031 y esto tiene que ver no solo con el descontento que le generó que se filtrara aquella reunión que había mantenido con Ángel Gil Marín, dueño del club, sino también con ya estar decidido a marcharse rumbo a Barcelona.

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La gestión clave de Deco

Deco, ex jugador y actual director deportivo de Barcelona, ha asumido un papel clave en las gestiones para dar con el fichaje de Julián Álvarez en el mercado que se avecina. El portugués habría tenido una reunión definitoria este miércoles con Fernando Hidalgo, representante del argentino, para acordar condiciones contractuales y también el rol del jugador en el ambicioso proyecto deportivo culé.

La novela pasó entonces al capítulo de las negociaciones entre los clubes y aunque el Atleti no va a regalar a su delantero estrella, está atado a la propia promesa que se le hizo a Julián en febrero.

Data clave

120 millones de euros ofreció Barcelona por Julián Álvarez , mientras Atlético exige 150 millones.

ofreció Barcelona por , mientras Atlético exige 150 millones. Rechazó hasta 2031 extender su contrato madrileño y descartó ofertas de Arsenal y PSG.

extender su contrato madrileño y descartó ofertas de Arsenal y PSG. Deco y Fernando Hidalgo se reunieron este miércoles para acordar condiciones contractuales en Barcelona.