Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

En el marco de la fecha 6 del Grupo D de la Copa Conmebol Libertadores, en La Bombonera, Boca recibe a Universidad Católica de Chile en búsqueda de una victoria que le permita acceder a los octavos de final del certamen continental y pelear por el primer puesto de la zona.
Para este encuentro, el elenco comandado por Claudio Úbeda está obligado a sumar de a tres para poder clasificar a la siguiente instancia. De lo contrario quedará eliminado en la fase de grupos y quedará tercero, por lo que jugará los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores
La ecuación para el Xeneize es clara porque depende de sí mismo. Está obligado a ganarle a Universidad Católica de Chile para avanzar a la siguiente ronda. En caso de empatar o perder quedará en el tercer puesto y de esta manera quedará marginado a la Copa Conmebol Sudamericana.
Esto se debe a que tiene 7 puntos y Universidad Católica tiene 10, es por eso que si gana lo iguala en puntos y por desempate olímpico quedará por encima. En caso de otro resultado, podrá empatar a Cruzeiro, pero el elenco brasileño está mejor parado en los resultados entre sí.
La posible formación de Boca para enfrentar a Universidad Católica
Obligado a ganar, el Xeneize saldría a la cancha con: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.
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La tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores
Datos claves
- Boca Juniors necesita vencer a Universidad Católica para clasificar a los octavos de final.
- El equipo de Claudio Úbeda tiene 7 puntos y busca igualar los 10 del rival.
- Un empate o derrota relegará al club a los playoffs de la Copa Sudamericana.