FC Barcelona hizo su primera oferta concreta al Atlético de Madrid por Julián Alvarez

El Barça y el Atleti empiezan a negociar, pero por el momento no se pueden poner de acuerdo.

Los rumores ya se transformaron en negociaciones. FC Barcelona y Atlético de Madrid iniciaron las conversaciones por Julián Alvarez, luego de largos meses de comentarios que alejaron al jugador de la Selección Argentina de la capital española y que al mismo tiempo lo ubicaron en la institución de la Ciudad Condal.

A propósito, el periodista español Ruben Uría contó que el Barça ya le hizo la primera propuesta al Atleti por la Araña. Al parecer fue de 70 millones de euros más Ferran Torres (quien, según Transfermarkt, tiene un valor de mercado de 50 millones de euros). Sin embargo, este ofrecimiento fue rechazado por Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo.

De la parte del Atlético de Madrid insisten en remarcar, para que llegue a los oídos tanto del Barcelona como del resto de los pretendientes (entre ellos el París Saint-Germain, el otro gran interesado), que soltarán a Julián Alvarez por no menos de 120 millones de euros, dado que el plan es, con ese dinero, ir a buscar al reemplazante del ex River en este mismo mercado de pases.

Asimismo, la directiva del Colchonero también advirtió que no piensa dilatar demasiado las negociaciones. Dentro de las pretensiones que impuso por el tema Julián Alvarez es no ser parte de las típicas novelas del mercado de pases en las que circulan versiones de todo tipo. Quiere que sea concreto y conciso, para trabajar seriamente en la confección del plantel con el que encarará la temporada 2026/2027.

Julián Alvarez disputando la pelota con Pedri, quien podría ser su compañero desde la temporada 2026/2027. Getty Images.

Julián Alvarez rechazó la propuesta de mejora de contrato del Atlético de Madrid

Por estas horas también trascendió en los medios de comunicación de España que Julián Alvarez rechazó el ofrecimiento de mejora de las condiciones de su contrato con el Atlético de Madrid, el cual tiene como fecha de vencimiento el 30 de junio del 2030. Por ende, en el Colchonero asumieron que la intención del oriundo de Calchín es clara: busca continuar su carrera en otro destino.

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Por otra parte, más allá de que el Barcelona es el que parece más decidido, en Francia y en el Reino Unido aseguran que tanto París Saint-Germain como el Arsenal irán al ataque por la Araña una vez culminada la Final de la Champions League en la que se enfrentarán este sábado 30 de mayo en el Arena Puskás de Budapest.

En síntesis