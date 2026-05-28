Felipe Loyola respondió al interés de Boca por sumarlo como refuerzo: “Se verá”

Las garantías que Boca ha encontrado con Lautaro Blanco en el lateral izquierdo han estado lejos de replicarse en la otra banda, donde ni Marcelo Weigandt, ni Juan Barinaga han terminado de responder a la altura de las necesidades del cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda. Tal es así que en el duelo definitorio que El Xeneize disputará este jueves en busca de abrochar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, en La Bombonera ante Universidad Católica, el DT volverá a apostar por Malcom Braida en la derecha de la defensa.

Más allá de las soluciones de emergencia, en Boca están decididos a ir en busca de un futbolista de jerarquía para cubrir esa posición en el mercado de fichajes y uno de los nombres con los que ya se iniciaron los contactos es Felipe Loyola, de pasado reciente en Independiente y presente en el Pisa de Italia. Ahora, el propio futbolista fue consultado al respecto tras vincularse a la Selección de Chile para disputar dos partidos amistosos ante seleccionados que disputarán el próximo Mundial: Portugal y Congo.

“Hoy mi cabeza está en la Selección y mi objetivo es venir a aportar al grupo para hacerlo lo mejor posible en estos dos partidos”, comenzó diciendo a la prensa chilena. Y agregó: “Tenemos unos desafíos importantes, con selecciones que están en el Mundial. Me vengo a entregar y a trabajar bien. Después se verá lo que pasará con mi futuro”.

La buena noticia para El Xeneize en relación con la respuesta que dio Loyola al interés fue que, por mera diplomacia o no, en ningún momento le cerró la puerta a la posibilidad de negociar un pronto regreso al fútbol argentina, ni hizo referencia al deseo de querer dar continuidad al vínculo con Pisa, equipo que volvió a descender a la Serie B.

"QUEREMOS IR A GANAR ESTOS DOS PARTIDOS QUE TENEMOS"



Felipe Loyola no quiso hablar sobre su futuro tras el descenso del Pisa y aseguró que su cabeza está puesta en lo que pueda hacer La Roja ante Portugal y RD Congo.



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Como suele suceder con los equipos que pierden la categoría, serán muchas las bajas que deberá afrontar el equipo italiano, ya sea por cláusulas especiales de determinados futbolistas para no jugar en segunda división o por la propia presión que ejercerán muchos de ellos para poder ser transferidos.

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¿Qué otras opciones maneja Boca?

Según pudo saber Bolavip, en Boca también interesa como opción Leandro Lozano, lateral derecho de Argentinos Juniors que ya reconoció que evaluará la posibilidad con su representante. Por otro lado, se desmintió cualquier interés en Gastón Martirena, futbolista de Racing.

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