Boca hoy: formación de Ubeda, Vasco quiere a Di Lollo, Napoli insiste por Zeballos y más

Con la cabeza puesta en Universidad Católica, Boca afronta el miércoles 27 de mayo pensando en la Copa Libertadores. Mientras tanto, empiezan a aparecer clubes interesados en futbolistas del equipo para el mercado de pases. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Exequiel Zeballos avanza en su salida de Boca: Napoli lo quiere

En la antesala del partido decisivo frente a Universidad Católicapor la Copa Libertadores, el mercado de pases ya empieza a moverse alrededor de Boca. Y todas las miradas apuntan a Exequiel Zeballos. No solo porque será titular en un encuentro clave para las aspiraciones internacionales del Xeneize, sino también porque este jueves en La Bombonera se trataría del último partido del Changuito con la camiseta azul y oro.

Pensando en el rubro de salidas que afrontará el plantel de Boca durante la próxima ventana, el delantero es actualmente la operación más avanzada que maneja el club en cuanto a posibles salidas. En ese sentido, según pudo saber Bolavip, el club que pica en punta para llevárselo es Napoli, reciente protagonista de la Serie A y clasificado a la próxima UEFA Champions League.

Vasco da Gama quiere a Lautaro Di Lollo

Boca tendrá un mercado de pases intenso, marcado por varias salidas con las que Juan Román Riquelme y la dirigencia xeneize pretenden hacer caja. Exequiel Zeballos y Milton Delgado encabezan dicha cuestión, ya que de hecho han llegado ofertas desde el viejo continente por sus pases y podrían emigrar rumbo a Napoli y Trabzonspor respectivamente.

Además de los dos jugadores de Boca Predio, otro estandarte titular del Xeneize que podría emigrar en el mercado de pases venidero es Lautaro Di Lollo. El defensor, que disputó más del 80% de los partidos en el semestre, despertó interés en Vasco da Gama.

Zuqui quiere eliminar a Boca

Las cuentas para la Universidad Católica en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores son bastante claras. Al ser primero con 10 unidades, si empata frente a Boca en la Bombonera este jueves 28 de mayo, le alcanza para clasificar a los Octavos de Final, independientemente de lo que suceda en el otro partido de la zona entre Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

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Fernando Zuqui, mediocampista del elenco trasandino, advirtió que van en busca de la victoria, resultado que en caso de darse enviará a los de Claudio Úbeda a los playoffs de la Copa Sudamericana: “En este tipo de partidos uno no está pensando en el empate, quiere ganar, el objetivo que tenemos es clasificar primeros y enfrentamos a un rival que en su casa se hace fuerte y necesita obviamente ganar”.