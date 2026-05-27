Juanfer Quintero y un desconcertante mensaje en medio de los rumores de su salida de River: “Vamos a seguir dando pelea”

El colombiano se expresó en la previa del duelo ante Blooming del que no será parte.

Juan Fernando Quintero sorprendió con un mensaje en redes sociales en la previa del partido entre River y Blooming, del que no será parte en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y en medio de los rumores sobre una nueva posible salida del club.

“Hola familia riverplatense. En las buenas y en las malas mucho más. Debemos estar unidos más allá de la tristeza que tuvimos hace unos días. El fútbol, como la vida, continúa. Y vamos a seguir dando pelea. Dios los bendiga a todos. Los amo”, escribió el colombiano en una historia que compartió en Instagram, con los hinchas como destinatarios principales.

La manifestación pública de Juanfer llegó después de quedar al margen de la convocatoria de Eduardo Coudet para el duelo de Copa Sudamericana ante Blooming que se disputará este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Monumental. Y es precisamente el hecho de no formar parte de las prioridades del entrenador de cara a lo que viene lo que alimentó los rumores de una posible salida tras el Mundial.

Más allá de ese juicio futbolistico del DT, Quintero no tuvo ningún problema con Eduardo Coudet, que quiere construir un mediocampo más dinámico y entiende que las características del colombiano no terminan de ser funcionales a ese esquema.

Una buena vidriera para Juanfer Quintero será el Mundial 2026. Néstor Lorenzo dio a conocer la nómina de convocados para la Copa del Mundo y en la misma aparece el 10 de River. Allí seguramente sume minutos y, de tener buenos partidos, aparecerán más posibilidades para que pueda definir su futuro.

Publicidad

En la dirigencia del Millonario saben que llegarán ofertas y no pondrán trabas a la hora de evaluarlas, siempre que sean convenientes tanto para el club como para el jugador, que ante Belgrano parecía haber disputado su último partido con la banda, hasta que su publicación reciente invitó a pensar en la continuidad.

Larga lista de prescindible

Aunque no sea esa la situación de Juan Fernando Quintero, Eduardo Coudet ya tiene elaborada una nutrida lista de futbolistas que considera prescindibles de cara a lo que viene, en la que aparecen Ezequiel Centurión, Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Germán Pezzella, Kevin Castaño, Matías Galarza Fonda -regresa de su préstamo en Atlanta y se vuelve a ir-, Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Maximiliano Salas e Ian Subiabre.

El caso del colombiano puede emparentarse con el de Franco Armani, dos futbolistas y referentes que en el club entienden que se ganaron el derecho de decidir sobre su futuro, razón por la que se aceptará si quieren quedarse a pelear por un lugar, así como si buscan nuevo destino donde sumar mayor cantidad de minutos.

Publicidad

Data clave